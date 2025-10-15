Se prevé que IHSG colapsará más gravemente, los analistas defienden estas 5 acciones con potencial de ganancias

Miércoles, 15 de octubre de 2025 – 08:40 WIB
Jacarta – Índice de precios de acciones compuesto (IHSG) se prevé que caiga aún más en la sesión de negociación de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025. Anteriormente, el índice nacional cerró con una caída del 1,95 por ciento a 8.066,52
Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, reveló que la JCI ha penetrado por debajo del nivel de soporte crucial de 8.034. Correcto Esto indica el potencial de que JCI inicie un cambio de tendencia y forme parte de la onda (a).
«IHSG podría debilitarse aún más si aún cae por debajo del nivel de 8.186», dijo Iván, citado en su investigación el miércoles 15 de octubre de 2025.
Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en las zonas 7,940, 7,821 y 7,842. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.186, 8.300, 8.394 y 8.451.
Además, Iván reveló una serie de posibles emisores de acciones. cómo algo a lo que los inversores deberían prestar atención. Siguiente recomendaciones de acciones que se prevé que brille.
PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 1.895
PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 6,900-7,200
- Precio objetivo: 7.950
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 3,750-3,790
- Precio objetivo: 4.170
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 4,500-4,650
- Precio objetivo: 5.025
PT United Tractors Tbk (UNTR)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 24,500-24,700
- Precio objetivo: 26.525
Tras caer por debajo del nivel de 8.000, IHSG cerró con una caída de casi el 2 por ciento después de que Purbaya anunciara un déficit en el presupuesto estatal.
JCI cayó al nivel 8.066 al cierre de las operaciones del martes 14 de octubre de 2025. JCI cayó un 1,95 por ciento o 160 puntos gracias a un rebote después de caer por debajo de 8.000.
14 de octubre de 2025