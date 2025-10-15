Se prevé que IHSG colapsará más gravemente, los analistas defienden estas 5 acciones con potencial de ganancias

Jacarta – Índice de precios de acciones compuesto (IHSG) se prevé que caiga aún más en la sesión de negociación de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025. Anteriormente, el índice nacional cerró con una caída del 1,95 por ciento a 8.066,52

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, reveló que la JCI ha penetrado por debajo del nivel de soporte crucial de 8.034. Correcto Esto indica el potencial de que JCI inicie un cambio de tendencia y forme parte de la onda (a).

«IHSG podría debilitarse aún más si aún cae por debajo del nivel de 8.186», dijo Iván, citado en su investigación el miércoles 15 de octubre de 2025.

Iván determinó que los puntos de apoyo de la JCI estaban en las zonas 7,940, 7,821 y 7,842. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.186, 8.300, 8.394 y 8.451.

Además, Iván reveló una serie de posibles emisores de acciones. cómo algo a lo que los inversores deberían prestar atención. Siguiente recomendaciones de acciones que se prevé que brille.

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 1.895

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 6,900-7,200

Precio objetivo: 7.950

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 3,750-3,790

Precio objetivo: 4.170

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 4,500-4,650

Precio objetivo: 5.025

PT United Tractors Tbk (UNTR)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 24,500-24,700

Precio objetivo: 26.525