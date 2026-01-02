Se prevé que Gunner Stockton se unirá al QB campeón del Super Bowl en el Draft de la NFL

Proyecciones del draft de la NFL de Gunner Stockton puede sorprender a los fans ya que el mariscal de campo de Georgia está en gran medida ausente de los simulacros de draft. Se espera que Stockton regrese a Georgia para 2026, pero el mariscal de campo no ha hecho ningún anuncio sobre su futuro.

Es posible que los fanáticos de Dawgs hayan recibido una pista sobre los planes de Stockton cuando Jared Curtis, el mariscal de campo número uno del país en la clase de reclutamiento de 2026, pasó de Georgia a Vanderbilt. Se cree que Curtis quería jugar inmediatamente durante la próxima temporada de fútbol americano universitario, y la presencia de Stockton habría hecho de eso una realidad desafiante.

hay uno NFL borrador simulado que proyecta a Stockton como una posible selección de última ronda. Patrick Rifino de FanSided predice el Águilas de Filadelfia seleccionará a Stockton en la quinta ronda del draft de la NFL de 2026.

“Stockton caminó durante el Día de la Tercera Edad en Georgia, lo que generó una discusión sobre si usaría su último año de elegibilidad”, escribió Rifino en una historia del 27 de noviembre de 2025 titulada, “Las águilas señalan el fin de A.J.Brown con impactante borrador simulado de 2026”.

«No permitiría que los Eagles pasaran años consecutivos seleccionando a un mariscal de campo en desarrollo; sin embargo, con Kyle McCord Ubicado en el equipo de práctica y sin sorprender al personal, no me sorprendería ver a Filadelfia seleccionar a un mariscal de campo de última ronda. Las Águilas también tienen Samuel Howellquién es agente libre después de la temporada, y Tanner Mc Keea quien le queda un año más en su contrato de novato”.

Profundicemos en las acciones del draft de la NFL de Stockton.

Rumores del Draft de la NFL de Gunner Stockton: Se prevé ampliamente que el mariscal de campo de Georgia no será seleccionado en el draft

Si bien se espera que Stockton regrese a Georgia para 2026, la decisión del mariscal de campo de caminar durante el Senior Day al menos pone en duda su futuro en Atenas. Se sigue apostando por que Stockton vuelva a ser el Dawgs QB1 en 2026.

Sin embargo, será interesante ver si un buen desempeño en los playoffs de fútbol universitario puede ayudar a mejorar las acciones de Stockton. Por ahora, Stockton no será reclutado en gran medida en los simulacros de draft de la NFL de 2026.

¿Podrían los Eagles encajar con el QB Gunner Stockton de Georgia?

Si Stockton se declarara para el draft de la NFL de 2026, los Eagles serían una opción interesante. Recién salido de una carrera de Super Bowl, Jalen duele Es claramente el mariscal de campo franquicia de los Eagles.

Duele es de cinco años, Contrato de 255 millones de dólares está programado para durar hasta 2028. Stockton podría ser un buen mariscal de campo en desarrollo para aprender detrás de Hurts.

De cara a los playoffs de fútbol americano universitario, Gunner Stockton ha registrado 28 touchdowns en total

El entrenador en jefe de Georgia, Kirby Smart, ha apoyado a Stockton incluso cuando era relativamente desconocido en el mundo del fútbol universitario. Después de la remontada de Georgia sobre Tennessee, Smart explicó qué hace que Stockton sea tan especial.

«… Todavía quiero que confíe en el bolsillo y permanezca allí, pero eso es lo que es», dijo Smart sobre Stockton en septiembre, según EE.UU. hoy. «Creo que vamos a evolucionar con él, donde podremos luchar y hacer grandes jugadas, y él mantendrá la vista en el campo cuando tenga problemas».