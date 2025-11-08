Se prevé que el jugador de los Rams de 84 millones de dólares hará historia

El Rams de Los Ángeles están lidiando con lesiones y una profundidad cuestionable en múltiples posiciones, pero han demostrado que pueden competir con la adversidad, con un récord de 6-2.

A lo largo de 9 semanas, personas de toda la liga comprenden qué equipos son contendientes o pretendientes.

Una fuente realizó una encuesta ejecutiva anónima, preguntando por quién votarían durante la temporada de premios, y un jugador de los LA Rams obtuvo el visto bueno para ganar el primer premio de su carrera.

Los ejecutivos predicen que Matthew Stafford ganará el premio

Matthew Stafford está en su 17ª temporada profesional en el NFLha lanzado para 4,000 yardas en 9 de ellos, y solo ha sido Pro Bowler dos veces: una con el Leones de Detroit y una vez con los Rams en la temporada 2023.

Albert Breer de Sports Illustrated realizó una encuesta anónima de 42 ejecutivos, preguntando por quién votarían cuando se entreguen los premios, incluido MVP.

En la encuesta, los ejecutivos votaron por Stafford para ganar el premio al Jugador Más Valioso, su primer premio importante en la última parte de su carrera.

«Este verano, hubo muchas discusiones sobre el estado de Matthew Stafford… Una lesión en la espalda lo dejó fuera durante el campo de entrenamiento. Se puso protectores para la práctica por primera vez el 18 de agosto, casi un mes después de que los Rams informaran. Como de costumbre, no participó en un juego de pretemporada. Y eso llevó a la especulación de que la lesión, al menos lo suficientemente problemática como para justificar la precaución, era peor de lo que el equipo dejaba entrever», escribió Breer. «Los Rams también tuvieron una idea de que sería así después de que Stafford explorara opciones en otros lugares durante la temporada baja y luego decidieran quedarse en Los Ángeles. Y estuvieron de acuerdo con eso… Es justo decir que todo funcionó para todos».

“Entonces, con nueve semanas menos y nueve semanas para el final de la temporada 2025, Stafford ha jugado lo suficientemente bien como para conseguir nuestro premio MVP de mitad de temporada… Para aquellos que están dentro, es la forma en que continúa elevando el listón para todos los que lo rodean lo que lo convierte en un candidato tan viable para MVP… Stafford, simplemente, es la gota que colma el vaso.

En la encuesta, Stafford recibió 13 votos para MVP. El subcampeón fue el ganador de la temporada pasada, jose alenquien recibió 8 votos.

Al ingresar a la Semana 10, el mariscal de campo está entre los 5 primeros en yardas aéreas y lidera la liga en touchdowns aéreos. Ganar el MVP sería el primer premio importante en la carrera de Stafford a pesar de ser uno de los jugadores con más antigüedad en la NFL.

Primer MVP para un jugador de los Rams en más de 20 años

Los Angeles Rams, o en realidad los St. Louis Rams, no son ajenos al equipo que gana el premio MVP.

Desde la temporada 1999-2001, los Rams tuvieron tres ganadores consecutivos del MVP. El ex mariscal de campo Kurt Warner ganó el premio en 1999 y 2001, mientras que el ex corredor Marshall Faulk ganó el premio al Jugador Más Valioso en 2000. Los ex miembros de la organización Rams también ganaron en las décadas de 1940 y 1960.

Si Stafford ganara el premio, sería la primera vez en más de 20 años que un miembro de la organización Rams lo gana.

El veterano mariscal de campo se encuentra en los últimos años de su carrera (o el último) y ganar el MVP y posiblemente el Super Bowl sería una excelente manera de culminar su carrera.