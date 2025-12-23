Se prevé que el futuro de las fintech y la banca en la era de la IA cambie totalmente, ¿qué pasa con la profesión bancaria?

Jacarta – La industria de servicios financieros se encuentra en un importante punto de inflexión. Si hace una década los bancos y fintech En la carrera por la digitalización, la atención se está desplazando ahora hacia el uso de inteligencia artificial mucho más sofisticada.

Pero no sólo una simple automatización AI que son capaces de pensar, tomar decisiones y trabajar como humanos en un flujo de proceso completo. Esta transformación no se trata sólo de tecnología, sino que también afecta a las formas de trabajar, la estructura organizativa y la experiencia del cliente.

Los bancos, las compañías de seguros y las nuevas empresas de tecnología financiera están empezando a abandonar el viejo enfoque de comprar software y convertirse en constructores de sus propios sistemas. La nube, los datos modernos y la IA agente son los principales cimientos de este cambio.

Según Kiran Jagannath, director de conglomerados y servicios financieros de AWS India, el sector de servicios financieros está convergiendo actualmente en un modelo operativo de servicios financieros completamente nuevo. Sin embargo, cada segmento de la industria se encuentra en un nivel diferente de preparación.

Las startups fintech son consideradas las más superiores porque desde el principio son nativas digitales que nacieron en la nube. «Apenas soportan la carga de los sistemas antiguos, por lo que tienen más libertad para innovar», dijo citado en El hindúMartes 23 de diciembre de 2025.

A diferencia de las fintech y los seguros, los bancos tienden a empezar a migrar a la nube más lentamente. Sin embargo, una vez que comenzó el cambio, la velocidad se aceleró. La pandemia de COVID-19 es un momento crucial.

«Cuando las sucursales no podían funcionar como de costumbre, los bancos tuvieron que escalar los canales digitales en cuestión de semanas. Históricamente, proyectos de ese tamaño podían tardar trimestres o incluso años. La nube lo cambia todo», afirmó Jagannath.

En India, el aumento en el uso de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) también es un gran detonante. El crecimiento de las transacciones, que casi se duplica cada año, dificulta que los bancos puedan predecir las necesidades de capacidad.

«No se puede predecir el volumen dentro de cinco años. A veces los próximos dos años son difíciles. Con una volatilidad como esa, el escalamiento automático en la nube se vuelve crucial», dijo.

Una vez que se establecieron las bases de la nube, la atención de la industria se centró en la IA generativa y la IA agente. En las primeras etapas, las aplicaciones de inteligencia artificial todavía se centran en tareas específicas, como reducir las fallas en los pagos, mejorar la detección de fraude y acelerar el servicio al cliente. Pero en el futuro, el enfoque es mucho más holístico.