Se prevé que Bolts obtenga protección para Herbert en el borrador simulado de 2026

El Cargadores de Los Ángeles Han tenido numerosas lesiones en su línea ofensiva esta temporada.

El equipo ha perdido al tackle dos veces Pro Bowl Rashawn Slater a un tendón rotuliano desgarrado durante el campo de entrenamiento. joe alt está lidiando con una lesión de tobillo que sufrió en la Semana 4, con Trey Pipkins sufriendo una lesión de rodilla en la Semana 5, lo que mantuvo a ambos jugadores fuera durante varias semanas. Firma por 20 millones de dólares Mekhi Becton Estuvo fuera durante la Semana 4 debido a una conmoción cerebral.

Con las lesiones en la línea O, los Bolts están empatados en el quinto lugar con más capturas permitidas esta temporada, con el mariscal de campo Justin Herbert habiendo sido capturado 17 veces en seis juegos y QB suplente Lance Trey habiendo sido despedido una vez.

Necesitando ayuda en el frente ofensivo, uno NFL El analista revela su borrador simulado de 2026 para brindarle a Herbert algo de ayuda.

Se prevé que Bolts utilice la selección de primera ronda de 2026 en O-Line

A pesar de las lesiones en la línea ofensiva, Los Angeles Chargers han logrado un récord de 4-2.

Trevor Sikkema de Pro Football Focus lanzó su último borrador simulado después de seis semanas de la temporada 2025 de la NFL. En su draft simulado de 2026, Sikkema hace que los Bolts seleccionen al liniero ofensivo de Penn State Olaivavega Ioane con la selección general número 26.

“El que llaman “Vega” ha tenido una temporada fantástica en la línea ofensiva interior de Penn State en 2025. Con 6 pies 4 pulgadas y 330 libras, obtuvo una calificación de 76.0 en bloqueo terrestre y una muy impresionante calificación de 92.0 en bloqueo de pases”, escribió Sikkema.

«Su trabajo manual realmente se ha destacado este año. Puede dictar el contacto con un primer golpe rápido e impactante y también es natural reajustar sus manos después de que los cazamariscales intentan romper su agarre. Ha estado colocando cinta de calibre inicial de la NFL».

De acuerdo a PFFIoane no ha permitido capturas ni hits esta temporada para los Nittany. leonesmientras que solo permitió una presión en seis juegos en la temporada universitaria.

Olavavega Ioane Iane En Los Ángeles

El liniero ofensivo de Penn State ha estado jugando como guardia izquierdo esta temporada con los Nittany Lions.

Si Los Angeles Chargers eligieran a Olaivavega Ioane en el Draft de la NFL de 2026, significaría el fin de Zion Johnson permanencia en la organización. Johnson, ex seleccionado de primera ronda del draft de 2022, no ha jugado su mejor fútbol esta temporada.

La ex selección global número 17 tiene un Grado de ejecución 51,6 de PFF83º entre 109 escoltas clasificados en la liga. Johnson actualmente tiene una calificación general de 57,5, lo que lo sitúa en el puesto 60.

En comparación con Ioane, tiene una calificación de carrera de 76,5 y una calificación de aprobado de 90,2, esta última lo coloca entre los cinco mejores guardias universitarios. El Nittany Lion tiene una calificación general de 76,5 en su tercer año de camiseta roja.

Si las preocupaciones de la línea ofensiva de los Chargers continúan el resto de la temporada, el entrenador en jefe Jim Harbaugh y el coordinador ofensivo Greg Roman podrían contratar un liniero para ayudar a proteger a su mariscal de campo franquicia.