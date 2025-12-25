Se prevé que Bo Bichette dejará los Azulejos por un club sorprendente de la Liga Nacional

El Azulejos de Toronto Podríamos ver a Bo Bichette jugando en otros lugares en 2026 y más allá.

bichette es uno de los mejores agentes libres disponible, y Toronto es uno de los equipos interesados ​​en él. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo, a pesar del interés de los Azulejos en el jugador de cuadro estrella.

Con Bichette todavía agente libre, el experto de la MLB Andrew Simon de MLB.com predijo que el bateador estrella dejará a los Azulejos y firmará con el Gigantes de San Francisco.

“Los Gigantes han ganado entre 79 y 81 juegos en cada una de las últimas cuatro temporadas y solo tienen una temporada con un porcentaje de victorias superior a .500 (y una con un lugar en los playoffs) desde 2017”, dijo Simon. escribió. “Es un equipo que necesita mucho talento de nivel estelar, incluso después de las recientes adquisiciones del tercera base Matt Chapman, el campocorto Willy Adames y el primera base Rafael Devers.

«Tucker o uno de los mejores lanzadores abridores del mercado también tendría sentido aquí. Pero Bichette llenaría un posible punto débil en la segunda posición, donde se proyectan cerca del final de la liga, y completaría un cuadro repleto de estrellas (aunque costoso). Su enfoque orientado al contacto y de línea también podría encajar bien en Oracle Park. Un lugar extremadamente difícil para los jonrones, pero que es favorable para otros tipos de hits».

Bichette tendría que deslizarse a la segunda base con los Gigantes, pero se reuniría con Matt Chapman. También agregaría un bate de impacto a la alineación de San Francisco, que necesita algo de ayuda si los Giants quieren competir en lo profundo del Oeste de la Liga Nacional.

Los Azulejos no descartan una reunión de Bichette

Bichette ha pasado toda su carrera con los Azulejos y ha sido un bate de impacto para el equipo.

Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo durante la temporada y, para comenzar la temporada baja, sigue siendo agente libre. Pero el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins, dijo que el equipo permanecería en el mercado de Bichette.

“Gran jugador”, Atkins dicho de Bichette tras la Serie Mundial. «Bo ha sido una parte importante para que estemos en una posición fuerte hoy y una razón por la que venimos de cinco temporadas sólidas de béisbol y un año realmente bueno de béisbol. Él ha tenido mucho que ver con eso. Sé que será atractivo para el mercado. Estaremos en su mercado».

Bichette bien podría firmar un contrato a corto plazo para volver a la agencia libre la próxima temporada baja. O podría firmar un contrato de varios años que alcance más de 200 millones de dólares.

Bichette es dos veces All-Star.

Toronto busca mejorar

Que los Azulejos perdieran a Bichette sería un duro golpe para el equipo.

Toronto perdió en el Juego 7 de la Serie Mundial y el equipo busca aprovechar eso. Los Azulejos han estado activos esta temporada baja, pero el director ejecutivo y presidente Mark Shapiro cree el equipo Tiene que hacer más movimientos.

«Mi filosofía sobre los agentes libres es que no existe nada parecido», Shapiro. dicho en MLB Network Radio el domingo. «O has terminado o no has terminado; no hay nada intermedio. Todavía estamos trabajando para mejorar. Esta es la conclusión: nuestra división es una auténtica bestia.

«Puedes hablar de lo que he experimentado en 34 años, casi 35 en el deporte, y una cosa que tengo clara es que no hay nada como la División Este de la Liga Americana… En resumen, para responder a tu pregunta, necesitamos mejorar».

Toronto ha contratado a los lanzadores Dylan Cease, Cody Ponce y Tyler Rogers esta temporada baja.