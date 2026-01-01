Se prevé que Bo Bichette dejará a los Blue Jays en un impresionante movimiento de $ 180 millones

El Azulejos de Toronto han seguido mostrando interés en Bo Bichette, pero se prevé que el campocorto estrella juegue en otro lugar en 2026.

bichette todavía tiene que volver a firmar con Toronto, lo que abre la puerta a que otros equipos lo fichen. Algunos de los rivales de los Azulejos, como los Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva Yorkhan mostrado interés en Bichette.

Grandes Ligas El analista Aailyan Mohammed de Newsweek predijo que Bichette dejará los Azulejos y firmará un enorme contrato de seis años y 180 millones de dólares con los Yankees.

«Según se informa, los Yankees han escuchado a los equipos preguntar sobre Chisholm, y Brian Cashman señaló que tiene la mente abierta a la idea de intercambiar a un jugador como él», Mohammed escribió. «Si los Yankees reciben una oferta que les guste, podrían negociar a Chisholm, abriendo la puerta para que Bichette se haga cargo de la segunda base. No será barato conseguir a Bichette.

«Sin embargo, si los Azulejos lo dejan marchar a favor de Tucker, puede verse atraído por un equipo rival para atormentar a los Azulejos en los años venideros. Predicción: los Yankees roban a Bichette de los Azulejos con un contrato de seis años y 180 millones de dólares».

Que los Yankees firmaran a Bichette con un contrato masivo de $180 millones sería un poco sorprendente, especialmente después de que el equipo dijo que no gastarían. Pero la medida mataría dos pájaros de un tiro. No sólo Nueva York mejoraría mucho, sino que su rival en los Azulejos empeoraría.

Bichette ha liderado la Liga Americana en hits dos veces y tendría un impacto inmediato en la alineación de los Yankees.

Bichette permitiría a los Yankees comprar a Chisholm

Firmar a Bichette sería un movimiento importante y les daría a los Yankees cierta flexibilidad posicional.

Bichette podría competir con Anthony Volpe por el puesto de campocorto titular, o el equipo podría trasladarlo a la segunda base. Eso permitiría a los Yankees comprar Jazz Chisholm Jr., que se ha informado.

«No es un gran defensor, por lo que puede ser necesario pasar a la segunda base», añadió Mohammed. «La temporada pasada registró menos 13 outs por encima del promedio. Los Yankees han sido inflexibles en que Anthony Volpe sea su campocorto, por lo que agregar a Bichette para jugar en la segunda base solidificaría su cuadro.

«A Chisholm le falta un año para convertirse en agente libre y los Yankees ya han abierto la puerta a un canje. Agregar a Bichette les permitiría comprar a Chisholm sin preocuparse por quién estará en la segunda base el día inaugural».

Bichette jugó en la segunda base de los Azulejos durante la Serie Mundial y manejó bien la posición. También se ha informado que está abierto a hacer un cambio a la segunda base si es necesario.

Azulejos interesados ​​en retener a Bichette

Toronto tiene seguía interesado en Bichette durante toda la temporada baja.

Los Azulejos la propiedad ha insinuado para traer de vuelta a Bichette. Mientras tanto, el gerente general Ross Atkins ha dicho varias veces que el equipo está interesado en Bichette.

“Gran jugador”, Atkins dicho de Bichette. «Bo ha sido una parte importante para que estemos en una posición fuerte hoy y una razón por la que venimos de cinco temporadas sólidas de béisbol y un año realmente bueno de béisbol. Él ha tenido mucho que ver con eso. Sé que será atractivo para el mercado. Estaremos en su mercado».

Bichette ha pasado toda su carrera con los Azulejos. Él bateó .311 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas la última temporada.