Se prevé que AI ‘elimine’ miles de trabajos de nivel de entrada, ¿es hora de desviarse?

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial (AI) ahora está cada vez más estrechamente relacionado con el mundo de la tecnología de la información (ÉL). De hecho, la compañía de investigación global de Gartner publicó recientemente una sorprendente predicción, a saber, en 2030, todos trabajar En el departamento de TI implicará el uso de IA.

Esta predicción plantea una variedad de reacciones, que van desde las preocupaciones sobre la pérdida de trabajo hasta el optimismo sobre la eficiencia y las nuevas oportunidades creadas.

Aunque todavía hay pros y contras, las tendencias de adopción de IA ya son visibles. Varias organizaciones en otros sectores, como el reclutamiento, el periodismo, el servicio al cliente, las redes sociales, han utilizado la IA para hacerse cargo de las tareas realizadas anteriormente por los humanos.

«En cinco años, no podrás mencionarlo sin IA», la predicción de Gartner, como se cita de ARS TechnicaMiércoles 10 de septiembre de 2025.

La vicepresidenta analista Alicia Mullery y Daryl Plummer dijeron que en 2030, todo el trabajo llevado a cabo por el departamento de TI involucraría a la IA. En la actualidad, según Mullery, hasta el 81 por ciento del trabajo todavía se realiza sin IA.

Sin embargo, la dirección del cambio es muy clara, a saber, en los próximos cinco años, el 25 por ciento del trabajo será llevado a cabo completamente por BOT, mientras que el 75 por ciento restante permanece manejado por humanos pero con la ayuda de IA.

Esta predicción claramente no es una buena noticia para los oponentes de IA que están preocupados por perder empleos. Pero Gartner enfatizó que este cambio no creará una «masacre de trabajadores de TI».

Según Plummer, actualmente solo el 1 por ciento de la pérdida de empleos que realmente son causadas por IA. Sin embargo, las amenazas quedan, especialmente para el trabajo de nivel de entrada.

«La IA se hará cargo del trabajo de los principiantes de nivel de TI», dijeron Plummer y Mullery.

Además, la investigación de Goldman Sachs en agosto también predijo que la IA podría reemplazar del 6 al 7 por ciento de los trabajadores estadounidenses si se adoptan ampliamente. Aunque agregaron que el impacto podría ser «temporal» porque se creará un nuevo trabajo.

Por otro lado, varias partes son optimistas de que AI realmente creará más trabajo que el «extinto». El Informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial publicado en enero, basado en datos de 1,000 compañías que emplean a 14 millones de trabajadores mundiales, dijo que en 2030, la IA podría crear 78 millones de empleos más de lo eliminado.

Esta predicción da la esperanza de que la IA actúe más como una herramienta que empodera a los trabajadores, les permite hacer más cosas y crear nuevos tipos de trabajo, en lugar de simplemente reemplazar el papel completo de los humanos.

Aunque el potencial es grande, la implementación de IA todavía enfrenta muchos desafíos. Gartner destacó que el 65 por ciento de las compañías actualmente están perdiendo dinero debido a su inversión de IA. Esto muestra que no todas las organizaciones tienen éxito en gestionar los costos y utilizar la tecnología de manera efectiva.

Además, el público en general también es escéptico. En una encuesta de 5.410 estadounidenses publicados por el Centro de Investigación Pew en abril, hasta el 51 por ciento de los encuestados dijeron que estaban preocupados por la IA. Las mayores preocupaciones incluyen la pérdida de empleos, la propagación de Deepfake, la información errónea y el sesgo en el sistema de IA.