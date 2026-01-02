Se presentó el presupuesto de Polda Metro Jaya para 2026, este es el mensaje firme del jefe de policía regional

Yakarta, VIVA – Polda Metro Jaya realizó una presentación de la lista de implementación Presupuesto (DIPA) y la firma del Pacto de Integridad de la Unidad de Trabajo (Satker) para el Ejercicio Fiscal 2026.

Jefe de policía metropolitana Jaya, inspector general de policía Asep Edi Suheri reveló que esta actividad fue compromiso relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera estatal.

«La importancia de la integridad en cada etapa de la gestión presupuestaria», dijo Asep al inaugurar la actividad en el Metro Jaya Meeting Hall, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

El ex subjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional destacó que todo el personal está obligado a desempeñar sus funciones con honestidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas, de conformidad con las normas legales.

También pidió a todos los rangos que sean modelos a seguir en el cumplimiento de la ley y la disciplina, y que estén dispuestos a aceptar sanciones de acuerdo con las disposiciones si violan los compromisos del Pacto de Integridad firmado.

Mientras tanto, añadió el jefe de la Oficina de Planificación General y Presupuesto (Karorena) de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía I Bagus Rai Elryanto, DIPA para el año fiscal 2026 es la base para la ejecución del presupuesto de las unidades de trabajo dentro de la Policía de Metro Jaya.

«El límite presupuestario de la policía de Metro Jaya para 2026 se fija en unos 3,66 billones de rupias después de los ajustes de las políticas nacionales, y se utilizará para apoyar la implementación óptima de las principales tareas y funciones de la policía», dijo Bagus.

Añadió que a través de la presentación de DIPA y la firma del Pacto de Integridad, Polda Metro Jaya confirmó su compromiso de continuar mejorando la calidad de la gestión presupuestaria de manera transparente y responsable.

«Para apoyar los servicios, la protección y el cumplimiento de la ley para la comunidad», subrayó Elryanto. (Hormiga)