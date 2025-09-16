Se preguntó a las respuestas inesperadas a la policía por qué los perpetradores del caso del banco Kacab no fueron recompensados ​​con el artículo de asesinato planificado

Yakarta, Viva -La policía afirma que el caso de secuestro sádico mató al jefe de la subcranch (kacab), uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), no pertenecía a la categoría de asesinato premeditado.

La razón, por la causa de la muerte víctima confirmado debido a la brutal persecución por parte del autor. Director de Investigación Criminal General Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, enfatizó que el artículo sobre asesinato planificado o el artículo 340 del Código Penal no podía imponerse al sospechoso. Esto se debe a que a partir de los resultados de la investigación, la intención inicial de los perpetradores no era matar a la víctima.

«Con respecto al problema de estar sujeto a 340 porque tal vez esto vemos desde su intención desde el principio. Si 340 es realmente su intención de matar con él», dijo Wira el miércoles 17 de septiembre de 2025

Conferencia de prensa sobre el sádico caso Kacab Bank Kacab

Wira explicó que la víctima murió debido a la tortura que recibió mientras intentaba pelear. Desde el post mortem temporal, encontraron signos de dureza de los objetos contundentes en el cuello, lo que hace que la vía respiratoria y los grandes vasos sanguíneos depriman.

«Después del post mortem, hemos recibido resultados temporales, los resultados de la post mortem donde la víctima murió fue causado por una dureza de objeto contundente en el cuello que presionó la respiración y el pulso grande, causando o causando flojo. Pero los resultados no fueron finales porque todavía estaban esperando los resultados de los exámenes toxicológicos», dijo.

Jefe de la Sub Dirección de Delitos y Violencia de la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, el Comisionado Senior Adjunto Abdul Rahim agregó que la víctima continuó siendo golpeada hasta indefensos. Su condición era muy débil cuando finalmente lo descartaron los perpetradores.

«La víctima continúa siendo derrotada para que la víctima sea débil para que esté indefensa nuevamente y luego descartada. Según la confesión de los sospechosos cuando se descartó aún en movimiento, pero era débil», dijo Rahim.

Anteriormente informó, reveló la policía, las semillas de un delito de casos sádicos de secuestro que se cobraron la vida del jefe de la rama de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Investigue una calibración, una figura misteriosa con las iniciales que supuestamente filtraron los datos de la cuenta de Dormant. Director de la investigación penal general de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Wira Satya Triputra, dijo que el principal sospechoso C Alias ​​Ken recibió información vital sobre la cuenta inactiva de S.

«Los resultados del examen del hermano C alias K recibieron información de sus amigos iniciales», dijo WIRA en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el martes 16 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.