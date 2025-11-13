Se predice que Indonesia, población joven y con conocimientos digitales, se convertirá en la ‘máquina blockchain’ del sudeste asiático

Jacarta – Los datos de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) informan que el valor de las transacciones de criptoactivos en octubre alcanzó los 49,28 billones de IDR, un aumento del 27,6 por ciento en comparación con el mes anterior de 38,61 billones de IDR.

Lea también: Las reservas criptográficas aumentan un 75 por ciento, todos pueden comprobarlo por sí mismos en Blockchain



Sin embargo, en términos anuales (interanual), el crecimiento sólo alcanzó el 1,73 por ciento en comparación con octubre de 2024, valorado en 48,44 billones de rupias. En conjunto, el valor de la transacción entre enero y octubre de 2025 se registró en 409,56 billones de IDR.

vicepresidente México Kristina Xu considera que Indonesia tiene una rara combinación: una población joven, una gran base de usuarios digitales y una normativa cada vez más constructiva.

Lea también: Los criptoactivos explotan, Bitcoin y Ethereum penetran el cielo: consulte 5 aplicaciones oficiales que generarán dinero en 2025



«Indonesia no es sólo un mercado pasivo, sino un país que se desarrolla e invierte. Tiene un enorme potencial para convertirse en un motor de crecimiento. cadena de bloques en el Sudeste Asiático», afirmó.

Según Kristina, el dominio de la tecnología blockchain no sólo está relacionado con la inversión en criptoactivos, sino que también incluye una innovación económica más amplia.

Lea también: SKYA Token Live en Tokocrypto: colaboración lista para llevar a Web3 Indonesia a la cima



“Por eso, las iniciativas de educación y mentoría son la clave para que las personas no sólo se conviertan en usuarios, sino también en creadores de tecnología”, explicó.

Mientras tanto, el fundador y director ejecutivo trivGabriel Rey, dijo que su empresa ha atendido a más de 3 millones de usuarios desde su fundación en 2015.

Esto la convierte en una de las plataformas de comercio de activos digitales más grandes de Indonesia. Según él, si nos fijamos en las tendencias actuales en todo el mundo, la mayoría de los multimillonarios provienen de la economía digital o del sector tecnológico.

«Espero que en el futuro los becarios tomen el camino correcto a la hora de seguir una carrera, es decir, el camino de la economía digital», afirmó.

Triv enfatiza su compromiso con el mundo de la educación en Indonesia al lanzar un programa de becas gratuitas para estudiantes destacados en Indonesia a través de la Fundación Triv, que colabora con la Fundación MEXC.

La esperanza es que pueda mejorar la calidad del talento digital o los recursos humanos de las generaciones jóvenes, de modo que Indonesia pueda convertirse en el país con la economía digital más avanzada del sudeste asiático.

Los programas de becas de la Fundación Triv y la Fundación MEXC se brindarán a partir de enero de 2026. Para la primera etapa, se espera que al menos 50 estudiantes se conviertan en beneficiarios de la beca.