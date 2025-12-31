Se predice que el creador de juego estrella se marchará a los Chiefs

El Halcones Marinos de Seattle están en peligro de perder a uno de sus creadores de juego clave esta temporada baja. Con el fuerte juego de Zach Charbonnet, los Seahawks enfrentan una decisión sobre el futuro del corredor estrella Ken Walker.

Por ahora, la atención sigue centrada en NFL playoffs, pero el desempeño de cada creador de juego en la postemporada podría afectar la voluntad de Seattle de gastar dinero en un nuevo acuerdo para Walker. El corredor se encuentra en los últimos meses de un programa de cuatro años, 8,4 millones de dólares Contrato de novato y será agente libre en 2026.

Alex Kay de Bleacher Report ofreció proyecciones para los mejores corredores agentes libres de la NFL. El analista tiene a Walker firmando con el Jefes de Kansas City con un contrato de tres años y 29 millones de dólares.

Profundicemos en los últimos rumores sobre el futuro de Walker con los Seahawks.

Rumores de los Seahawks: Se proyecta que Seattle pierda al RB Ken Walker ante los Chiefs

Este precio podría ser mucho más alto de lo que Seattle está dispuesta a gastar. Proyectos Spotrac que el valor de mercado de Walker es un contrato de cuatro años y 36 millones de dólares.

Kansas City puede estar dispuesto a pagar una prima mientras los Chiefs intentan recargar esta temporada baja y resurgir como contendientes en 2026. Sin embargo, existen desafíos para atraer agentes libres dado que Patrick Mahomes se está recuperando de una lesión del ligamento cruzado anterior.

«Walker probablemente preferiría salir de Seattle y aterrizar en un equipo que le ofrezca más oportunidades para liderar un backfield en lugar de dividir el tiempo en un pelotón», escribió Kay en un artículo del 30 de diciembre de 2025 titulado «Lugares de aterrizaje ideales y contratos proyectados para los RB agentes libres de la NFL en 2026».

«Si un equipo como los Kansas City Chiefs puede encontrar una manera de liberar suficiente espacio salarial para ofrecerle a Walker un acuerdo de valor de mercado, podría estar en línea para un año de carrera. Su juego terrestre se desplomó en 2025, y ha quedado claro que nadie en la plantilla es capaz de llevar un backfield», continuó Kay.

«Si bien Kansas City tendrá que hacer algunas medidas de ahorro para ofrecerle a Walker el tipo de dinero que obtendrá en el mercado abierto, podría rejuvenecer el juego terrestre y ayudar al equipo a compensar la posible pérdida de Patrick Mahomes mientras el tres veces campeón del Super Bowl se recupera de una rotura del ligamento anterior cruzado».

La jugada de Zach Charbonnet podría llevar a los Seahawks a permitir que Ken Walker se vaya en la agencia libre de la NFL

Antes de la Semana 18, Walker anotó 205 acarreos para 930 yardas terrestres y cinco touchdowns mientras jugaba 16 juegos, la mayor cantidad de su carrera, esta temporada. Además, Walker ha sumado 27 recepciones para 246 yardas recibidas.

Mientras tanto, Charbonnet está realizando la mejor temporada de su carrera. El corredor tiene 167 acarreos para 656 yardas y 11 touchdowns en 15 apariciones, todas las estadísticas más altas de su carrera. Charbonnet también ha sumado 17 recepciones para 121 yardas por aire.

Seahawks HC Mike Macdonald sobre Ken Walker: «Es un jugador tan explosivo con el balón en las manos»

Seattle está armado con dos corredores dinámicos, pero el equipo ha tenido dificultades para tener un ataque terrestre consistente en 2025. No 16 en la liga con un promedio de 119,8 yardas terrestres por partido. El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, admitió que el juego de Walker le ha valido más toques.

«Creo que realmente sentiste a Ken», dijo Macdonald a principios de esta temporada, según Gregg Bell de The News Tribune. “Y simplemente, incluso en el juego de pase, también en los controles, encontrarlo al final de la jugada.

«Simplemente demuestra que es un jugador explosivo con el balón en sus manos. Y sabe que también hay cosas que necesita limpiar en su juego. Y ha hecho un gran trabajo al hacerlo. Y continuaremos haciéndolo. Pero creo que Ken está demostrando que merece más oportunidades».