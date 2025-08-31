Se posponen 3 partidos, Persija es firme en la parte superior

Domingo 31 de agosto de 2025 – 14:02 Wib
Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 acaba de completar la cuarta semana. Sin embargo, no todos los partidos se pueden celebrar a tiempo. Hay tres partidos que deben posponerse por razones de seguridad, a saber:
Leer también:
Persib vs Borneo FC se pospone, ¿cuál es el destino de los boletos que han sido comprados por Bobotoh?
- PSM Makassar vs Persebaya Surabaya
- Persib Bandung vs. Borneo FC Samarinda
- Persita Tangerang vs Semen Padang FC
Con el aplazamiento de los tres partidos, esta semana solo presentó seis partidos. Aun así, la posición de la clasificación aún experimentó cambios significativos.
Perseguidor Volver a la cima
Leer también:
La respuesta de Rizky Ridho después de conocer a Affan Kurniawan fue asesinada por Brimob
PERSIJA JAKARTA Se las arregló para volver a la parte superior de la clasificación después de recolectar 10 puntos de cuatro partidos (3 victorias, 1 empate). Los tigres de Kemayoran son un poco superiores a Borneo FC y Arema FC, quienes recolectaron ocho puntos.
En el tablero del medio, Psim Yogyakarta y Persebaya Surabaya ocupan el cuarto y quinto lugar con cinco puntos cada uno. Mientras que Persita Tangerang debe estar satisfecho de estar en la parte inferior de la clasificación con un punto y diferencia de goles de -5.
Normización de la Super League 2025/26 Cuarta semana:
- PERSIJA JAKARTA – 10 puntos
- Borneo FC Samarinda – 9 puntos
- Arema FC – 8 puntos
- Psim Yogyakarta – 5 puntos
- Persebaya Surabaya – 5 puntos
- Malut United – 5 puntos
- Jepara Persijap – 5 puntos
- Bali United – 5 POIN
- Persib Bandung – 4 puntos
- Bhayangkara Lampung – 4 puntos
- Semen Padang – 4 puntos
- Madura United – 4 POIN
- Persik Kediri – 4 puntos
- Persis Solo – 4 POIN
- PSM Makassar – 3 puntos
- Dewa United Banten – 3 puntos
- PSBS BIAK – 3 puntos
- Persita Tangerang – 1 punto
Después de esta cuarta semana, la competencia se detendrá por un momento debido al descanso de la jornada de la FIFA, donde el equipo nacional de Indonesia jugará un partido de juicio contra Taiwán (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre) en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Página siguiente
Normización de la Super League 2025/26 Cuarta semana: