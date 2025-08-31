Se posponen 3 partidos, Persija es firme en la parte superior

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 acaba de completar la cuarta semana. Sin embargo, no todos los partidos se pueden celebrar a tiempo. Hay tres partidos que deben posponerse por razones de seguridad, a saber:

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Persib Bandung vs. Borneo FC Samarinda

Persita Tangerang vs Semen Padang FC

Con el aplazamiento de los tres partidos, esta semana solo presentó seis partidos. Aun así, la posición de la clasificación aún experimentó cambios significativos.

Perseguidor Volver a la cima

Persija Jackarta Player, Emaxwell Souza

PERSIJA JAKARTA Se las arregló para volver a la parte superior de la clasificación después de recolectar 10 puntos de cuatro partidos (3 victorias, 1 empate). Los tigres de Kemayoran son un poco superiores a Borneo FC y Arema FC, quienes recolectaron ocho puntos.

En el tablero del medio, Psim Yogyakarta y Persebaya Surabaya ocupan el cuarto y quinto lugar con cinco puntos cada uno. Mientras que Persita Tangerang debe estar satisfecho de estar en la parte inferior de la clasificación con un punto y diferencia de goles de -5.

Normización de la Super League 2025/26 Cuarta semana:

PERSIJA JAKARTA – 10 puntos Borneo FC Samarinda – 9 puntos Arema FC – 8 puntos Psim Yogyakarta – 5 puntos Persebaya Surabaya – 5 puntos Malut United – 5 puntos Jepara Persijap – 5 puntos Bali United – 5 POIN Persib Bandung – 4 puntos Bhayangkara Lampung – 4 puntos Semen Padang – 4 puntos Madura United – 4 POIN Persik Kediri – 4 puntos Persis Solo – 4 POIN PSM Makassar – 3 puntos Dewa United Banten – 3 puntos PSBS BIAK – 3 puntos Persita Tangerang – 1 punto

Después de esta cuarta semana, la competencia se detendrá por un momento debido al descanso de la jornada de la FIFA, donde el equipo nacional de Indonesia jugará un partido de juicio contra Taiwán (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre) en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.