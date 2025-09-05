Se podan muchas asignaciones, los miembros del DPR reciben un pago a casa de RP. 65.5 millones

Yakarta, Viva – Cámara de representantes del pueblo (RPD) RI anuncia recortar y eliminar un número Prestación e instalaciones recibidas por los miembros. Del documento recibido titulado ‘Derechos financieros Miembro de DPR RHODE ISLAND’, Llevar a casa el pago Recibido por miembros del Parlamento indonesio que asciende a Rp 65,595,730.

En cuanto a los detalles Llevar a casa el pago (THP) Miembros de la Cámara de Representantes después de la poda de la siguiente manera:

Salario de árbol y deber departamental (pegado)

1. Salario básico: RP 4.200,000

2. Subsidio de marido/mujer de funcionarios estatales: Rp. 420,000

3. Asignación infantil para funcionarios estatales: IDR 168,000

4. Subsidio de posición: IDR 9,700,000

5. Subsidio de arroz para funcionarios estatales: Rp. 289,680

6. Sesión/paquete: IDR 2,000,000

Salario total y beneficios (inherentes): Rp. 16,777,680.

Asignación constitucional

7. Costos para la mejora intensiva de la comunicación con la comunidad: IDR 20,033,000

8. MIEMBROS DE SENTICIÓN HONORARIA del Parlamento Indonesio: Rp. 7,187,000

10. Las actividades de honorario mejoran la función del consejo

a. Función de legislación: IDR 8,461,000

b. Función de supervisión: Rp. 8,461,000

do. Función presupuestaria: IDR 8,461,000

Asignación constitucional total: IDR 57,433,000

Total bruto: IDR 74,210,680

PPH 15% de impuestos (asignación constitucional total): RP 8,614,950

Llevar a casa el pago: RP 65.595.730.

Liderazgo de la conferencia de prensa del parlamento indonesio

Anteriormente, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, transmitió los resultados de la decisión de la reunión de consulta del liderazgo del DPR con los líderes de la facción del Parlamento Indonesio que se celebró el jueves 4 de septiembre de 2025.

Esto se hizo en respuesta a las demandas de las demandas ’17 +8 de las personas que se expresaron últimamente.

Se acordaron varias cosas, como la terminación de la provisión de subsidios de vivienda para miembros del Parlamento Indonesio del 31 de agosto de 2025.

Además, el DPR RI redujo los beneficios e instalaciones de los miembros del DPR después de la evaluación incluye costos de suscripción como electricidad, servicios telefónicos y luego el costo de la comunicación intensiva y los costos de transporte.