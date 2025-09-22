Se pidió a muchos casos de envenenamiento de niños, Prabowo se le pidió que detuviera el programa MBG

Yakarta, Viva – La Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI) le pidió al presidente indonesio Prabowo Subianto que detuviera el programa Comer nutritivo gratis (Mbg). Esto se debe al caso cada vez más extendido envenenamiento Alimentos experimentados niño-El niño después de comer MBG.

Esta declaración se realizó durante una reunión de audiencia en la Comisión de la Cámara de Representantes IX con la Iniciativa de Desarrollo Estratégico del Centro de Indonesia (CISDI) y el Movimiento de Salud Materna e Infantil (GKIA).

«Por favor, represente para transmitir esto a Pak Prabowo. Primero, detenga el programa MBG actual», dijo el programa JPPI y la coordinadora de defensa Ari Hadianto durante una reunión en el Edificio del Parlamento, Central Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Los estudiantes de SMP Negeri 8 Kupang fueron trasladados al hospital, sospechoso de intoxicación alimentaria nutricional gratuita

Ari dijo que el programa ya no era un error técnico, sino un error del sistema. Porque, la incidencia de intoxicación alimentaria se ha extendido en muchas áreas.

«Para eso, detén el programa MBG ahora mismo», dijo.

También solicitó que el sistema de gobernanza MBG fuera totalmente evaluado. Ari dijo que el gobierno debería priorizar la seguridad de los niños sobre las ambiciones políticas.

«Así que no hagas al niño de los objetivos de los programas políticos que en última instancia dejan la seguridad de los niños y el crecimiento y el desarrollo de los niños», dijo Ari.

«Anteriormente, los médicos de los trabajadores de la salud transmitieron que resultó que MBG no solo lesionó, envenenó a los niños, sino que también redujo el crecimiento y el desarrollo de los niños», continuó.

Además, Ari explicó que si el gobierno quería reducir el retraso en el retraso, el gobierno debería estar bastante enfocado en áreas con altas cifras de retraso en el retraso.

Finalmente, le pidió al gobierno que no usara fondos educativos para el programa MBG. Porque aún no se satisface el cumplimiento de los estándares mínimos de las necesidades de educación básica. Al igual que el salario del maestro hasta que todavía hay muchos niños que abandonan la escuela porque se ven obstaculizados por las tarifas.

«Así que pedimos respetuosamente a las damas y caballeros de los miembros de la Junta de Comisión IX, transmitimos esta recomendación al Presidente y pedimos que detenga la evaluación de MBG y total», dijo Ari.

TVONENEWS/SYIFA AULIA