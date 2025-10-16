Se pidió a KLH que revisara el cierre de varias atracciones turísticas en Puncak, razones…

BogorVIVA – Se ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente (KLH) que revise la política de cierre y cierre de varias empresas en zonas turísticas. CimaRegencia de Bogor.

Lea también: Disputa sobre el hotel Sultan, Indobuildco dice que no sabía que había una factura de regalías



El miembro de la RPD de la facción del Partido Gerindra del distrito electoral de Bogor, Mulyadi, evaluó que esta medida provocó un malestar generalizado en público y tener un gran impacto en la economía local.

«Pido que se revise la política del Ministro y se haga un estudio. Ahora es como un impacto cromático sin mirar el impacto socioeconómico», dijo, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Luhut dice que la colocación de fondos gubernamentales por parte de Purbaya está comenzando a mostrar resultados, esto es lo que dijo



Destacó que Puncak es una zona con características económicas que dependen del sector turístico y de servicios. La política de cierre de hoteles, restaurantes y destinos turísticos, dijo, ha afectado a miles de residentes que dependen de las actividades turísticas para su sustento.

«Muchas personas han sido despedidas e incluso despedidas. La ocupación de hoteles y restaurantes ha disminuido, los agricultores tienen dificultades para vender verduras y frutas, y sus ingresos (facturación) también han disminuido. Según me dijo el Regente, la facturación ha caído entre un 50 y un 80 por ciento», dijo.

Lea también: Si la economía indonesia alcanza el 7 por ciento, Airlangga confía en que Danantara ‘volará’



Mulyadi dijo que había informado de la situación a los dirigentes de la RPD, a la Comisión correspondiente y al Palacio a través del Secretario Privado del Presidente y el Secretario General del Partido Gerindra. También se ha comunicado directamente con funcionarios de KLH para solicitar que se revise la política de cierre.

«He hablado con el director general de Gakkum KLH. Prometió que no habría más cierres en la agenda, excepto por motivos orientativos. De hecho, entre 11 y 15 hoteles han reabierto», dijo Mulyadi.

Según ella, gobierno Deberían ser justos fomentando a los actores empresariales que tengan permisos oficiales, no cerrándolos por completo sin mirar el contexto.

«Agradecemos al gobierno si toma medidas contra aquellos que no tienen permisos y dañan el medio ambiente. Pero si tienen permisos y cumplen con las regulaciones, por favor apóyenlos. También son nuestros ciudadanos los que crean empleos y aumentan el PAD», dijo.

Añadió que muchos residentes han perdido sus medios de vida, mientras que otros no pueden buscar nuevos empleos debido a su educación limitada. Mulyadi recordó que Puncak es un ícono turístico nacional que debe ser protegido, no rechazado con políticas inconmensurables.

«El gobierno no debe tomar decisiones que causen caos. Si la intención es servir, sentémonos juntos. No dejemos que la comunidad y los actores del turismo sean considerados enemigos», dijo Mulyadi.