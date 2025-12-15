Se pide al tribunal anticorrupción que maneje de forma independiente el caso de Nadiem Makarim

Jacarta – Ex juez Tribunal Constitucional (MK), Maruarar Siahaan dijo que quienquiera que sea el perpetrador, si se demuestra que hay grandes pérdidas estatales en un caso, entonces al público le resultará difícil aceptarlo. Según él, ningún funcionario está libre del Estado de derecho.

Dijo que todas las partes que estén a favor o en contra deben aceptar y seguir el proceso legal que ya está en marcha. Porque, continuó, los expedientes y los sospechosos del caso corrupción computadora portátil Chromebook es decir Nadiem Makarim ha sido enviado a la corte Corrupción.

Por este motivo, espera que el tribunal pueda funcionar de manera justa y abierta sin presiones de ninguna de las partes.

«Un poder judicial verdaderamente independiente de los pros y los contras. Siempre que sea justo y de acuerdo con el principio de imparcialidad, simplemente ejecútelo», dijo Maruarar, citado el lunes 15 de diciembre de 2025.

Maruarar dijo que el proceso judicial demostraría que Nadiem es culpable según lo acusado por el fiscal, o que Nadiem podría demostrar que es inocente.

Sin embargo, según él, un funcionario estatal debe cumplir con las leyes aplicables en el ejercicio de su autoridad, especialmente en relación con proyectos como la adquisición de computadoras portátiles Chromebook.

«¿Es cierto que Nadiem no recibió algo? Incluso si Nadiem no recibió algo pero deliberadamente le dio a otra persona una ventaja, todavía sería culpable», explicó.

En los casos de sospecha de corrupción que tienen montos muy grandes, como el caso Nadiem, dijo, los fiscales ciertamente no juegan porque los riesgos son muy grandes. Más aún, si las acusaciones se hacen sin ningún fundamento probatorio.

«Por supuesto que no se atreven a inventar cosas, y mucho menos a crear una cantidad fantástica de pérdidas para el Estado en el caso de los Chromebook», dijo.

Mientras tanto, Maruarar respondió a la posibilidad de que el presidente Prabowo Subianto haga uso de los derechos de abolición, amnistía o rehabilitación. Dijo que Prabowo usaría este derecho si tuviera una base sólida.

«Por supuesto que hay una base para que (el presidente) considere que este (el caso) no es su responsabilidad (del acusado)», dijo.

Sin embargo, recordó que lo mejor es considerar el impulso. Es mejor si la abolición se concede mientras aún se encuentra en el proceso de acusación hasta el proceso de juicio antes del veredicto. Mientras tanto, la amnistía tras la sentencia tiene fuerza jurídica permanente.

«La rehabilitación es el restablecimiento de la posición y del honor anteriores, lo que, por supuesto, después de la decisión tiene fuerza legal, porque, por ejemplo, el fiscal y el acusado no hicieron uso de su derecho de recurso/casación», concluyó.