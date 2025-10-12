Se pide al Ministro de Finanzas Purbaya que debata sobre cómo salvar la industria textil

Jacarta – La Asociación Indonesia de Productores de Hilos de Fibras y Filamentos (APSyFI) pidió al Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, que discuta medidas de rescate. Industria Textil y productos textiles nacionales (TPT), especialmente por prácticas de importación ilegal y dumping de productos.

Según el presidente de APSyFI, Redma Gita Wirawasta, la atención de Purbaya a la práctica de cuotas de importación ilegales es una nueva esperanza para la industria textil. Sobre esa base, la asociación envió una carta al Ministro de Hacienda para resolver todos estos problemas.

«La relación de sinergia y armonía entre el gobierno y los actores empresariales debe continuar», dijo Redma en una declaración escrita en Yakarta, el domingo (10/12/2025).



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

APSyFI evalúa que la cadena de suministro industrial que se ha integrado desde arriba hasta abajo ahora está siendo interrumpida debido a la invasión de productos importados ilegalmente.

Según Redma, existe una brecha entre los datos comerciales entre Indonesia y los países socios, lo que indica que muchos bienes importados ingresan sin estar registrados en el sistema aduanero. Esto provoca pérdidas para el país tanto en términos de ingresos como de competencia en el mercado.

En este sentido, APSyFI espera que la Dirección General (Ditjen) de Aduanas e Impuestos Especiales pueda fortalecer el sistema de supervisión y mejorar los procedimientos para la recepción de mercancías importadas desde los puertos.

Una de las cosas destacadas incluyó la no utilización del sistema de manifiesto puerto a puerto.

«Los importadores pueden crear documentos de Notificación de Importación de Mercancías (PIB) sin consultar el Conocimiento de Embarque Maestro (B/L). Esta laguna jurídica abre espacio para la práctica de declaraciones erróneas, subfacturación y evasión del código HS», dijo Redma.

APSyFI también destacó la falta de inspecciones con escáneres de inteligencia artificial y la provisión de instalaciones de importación excesivas, que tienen el potencial de ser utilizadas indebidamente por los importadores.

Por ello, APSyFI espera tener una audiencia con la Asociación Textil de Indonesia (API) para explicar las condiciones actuales de la industria textil y el efecto multiplicador de implementar la política de remedios comerciales contra las importaciones ilegales.

La asociación recordó que son necesarias medidas firmes del gobierno para proteger la industria textil nacional del riesgo de perder competitividad y aumentar el desempleo.

«Salvar la industria textil no es sólo una cuestión de fábricas, sino también de millones de trabajadores y la sostenibilidad de la economía regional», afirmó Redma. (ENTRE)