Se pide al equipo de reforma policial que trabaje con cuidado para no desencadenar disturbios políticos

Jacarta «Crítico.» políticoFaizal Assegaf evaluó la existencia del Equipo de Aceleración de la Reforma policia nacional potencialmente causando ruido política si no se lleva a cabo de manera cuidadosa y constitucional.

recuerda Reforma policial No es un asunto sencillo. Porque se trata de grandes organizaciones con una cultura y una base interna sólidas.

«Esto no es a nivel de subdistrito o de oficina de subdistrito. La Policía Nacional es una organización con casi medio millón de efectivos, tiene una larga historia y fuertes pros y contras internos. Si se gestiona mal, el impacto podría tener estabilidad política nacional», dijo Faizal en su declaración, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Faizal evaluó que las medidas del equipo de reforma parecían demasiado reactivas y casuísticas. Destacó la actitud de varias figuras del equipo que respondieron a ciertos temas de la esfera pública, incluida la polémica del Perpol Número 10 de 2025 y varios casos judiciales, que fueron considerados fuera del mandato principal de la reforma institucional.

Según él, la reforma de la policía debería volver a ser un mecanismo formal a través de la RPD en el marco del trias politica.

«Si el equipo de reformas es demasiado rápido, pero sus recomendaciones no se implementan, podría convertirse en un peligroso ‘truco político'», afirmó.

También criticó la composición y el diseño institucional del equipo de reforma, que se consideró débil en términos de liderazgo. Faizal evalúa que la colocación del Jefe de la Policía Nacional como miembro activo de un equipo encabezado por una figura no estructural tiene el potencial de causar conflictos de autoridad y resistencia interna.

«Esto ha sido propenso al fracaso desde su diseño inicial. La reforma de una institución tan grande como la Policía Nacional debe ser dirigida por un liderazgo estadista, no por un juego de opinión pública», afirmó.

Faizal recordó que la experiencia de la caída del presidente Abdurrahman Wahid (Gus Dur) fue una lección importante de que una agenda de reformas sin un concepto y un apoyo político sólido podría conducir a una crisis de poder.

«Trabajar en silencio, sistemática y constitucionalmente. No aumentar el ruido. Presentar resultados maduros al Presidente, no cargar al Presidente con nuevos conflictos», concluyó Faizal.