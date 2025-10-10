Se pide a la dirección de PPM que aumente la competencia de los recursos humanos de Indonesia

VIVA – PPM Management establece oficialmente una asociación estratégica con la Society of Human Resource Management (SHRM), una organización profesional recursos humanos El más grande del mundo con sede en Estados Unidos. Esta colaboración es un hito importante para PPM Management como la primera institución de gestión en Indonesia en asociarse directamente con SHRM.

La asociación incluye la organización de programas de formación, proceso de dar un título a nivel internacional, así como desarrollar módulos de investigación y aprendizaje en el campo de la gestión de recursos humanos. El objetivo es mejorar la competencia de los recursos humanos de Indonesia para que estén en línea con los estándares globales.

La firma del Memorando de Entendimiento (MoU) tuvo lugar el 1 de octubre de 2025 en Bali, al mismo tiempo que la Reunión SHRM MENA. A este evento asistieron representantes de SHRM MENA, incluidos Achal Kanna, Gaurav Bansal y Kirat Dhillon, así como el liderazgo de PPM Management.

«Esta colaboración abrirá grandes oportunidades para que los profesionales de recursos humanos en Indonesia obtengan capacitación y certificación internacional reconocida mundialmente, al tiempo que fortalecerá la posición de PPM Management como pionera en soluciones de gestión integradas», dijo Zusty Dewayani, director de servicios de desarrollo ejecutivo de PPM Management, citado en un comunicado oficial el viernes 10 de octubre de 2025.

El primer producto de esta colaboración es el Certificado de Gestión Ejecutiva de Recursos Humanos (CEHRM), que se ofrece a un precio competitivo y se adapta al mercado indonesio. Este programa está dirigido a profesionales de recursos humanos de nivel medio y superior, especialmente en empresas multinacionales e industrias con estándares globales.

A través de una asociación con SHRM, PPM Management quiere fortalecer su posición como institución con experiencia en el campo de la gestión de recursos humanos en Indonesia. También se espera que esta colaboración pueda ayudar a los recursos humanos de Indonesia a adaptarse a las tendencias globales y competir a nivel internacional.

Esta asociación está en línea con la visión de PPM Management como una Solución de Gestión Integrada que se compromete a fomentar el progreso científico y el desarrollo de los recursos humanos nacionales. Este esfuerzo es también una forma de contribución real para afrontar los cambios y desafíos de las empresas modernas que exigen una gestión de recursos humanos más integral.

La propia SHRM se estableció desde 1948 y se ha convertido en una referencia mundial en la práctica y la ciencia de la gestión de recursos humanos. Esta larga reputación es la razón por la que PPM Management confía en establecer una asociación para ampliar el acceso a la formación y la certificación a escala internacional.