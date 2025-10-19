Se pensaba que tenía 24, ¡resulta tener 14! Se revelan hechos impactantes detrás de la muerte del terapeuta Pejaten de ABG Delta Spa

Jacarta – Policía afirmar que terapeuta Delta Spa con las iniciales RTA (14), que falleció, usado ETC (cédula de identidad residencial) perteneciente a un familiar de 24 años de iniciales SA, para ser aceptado para trabajar como terapeuta en el spa.

«KTP utilizado por víctima «Para registrarse para trabajar, se necesita el KTP de un familiar de la víctima (que sigue siendo familia», dijo la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionada adjunta de policía Citra Ayu, el domingo 19 de octubre de 2025.

Durante su trabajo, la policía dijo que el personal del spa ignoraba por completo que las mujeres que empleaban eran en realidad menores de edad. edad. La identidad falsa permite a la víctima ingresar libremente como empleada de tiempo completo.

Citra afirmó que este hecho fue revelado después de recibir datos oficiales del Servicio de Registro Civil y de Población (Dukcapil) de Indramayu Regency.

«La información de Dukcapil es correcta, según el registro KK denominado RTA con 14 años de edad», dijo.

El descubrimiento de que la víctima era todavía un adolescente (un niño recién crecido) es ahora el foco de la investigación. La policía tiene previsto examinar a los familiares de las víctimas cuyas identidades se utilizaron, así como a los agentes de campo que reclutaron a las víctimas para el spa.

«Familiares de la víctima cuya identidad utilizó la víctima para registrarse para trabajar y personas del campo que realizaron el reclutamiento», dijo.

Para su información, RTA fue encontrada muerta en el terreno vacío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, al sur de Yakarta. El descubrimiento tuvo lugar el jueves 2 de octubre de 2025, alrededor de las 05:00 WIB.

Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo. Cuando lo encontraron muerto, RTA vestía toda ropa gris.

Cerca de su cuerpo había una bufanda y una billetera que contenía dos teléfonos móviles, un iPhone y un Vivo, que se creía que eran suyos. Luego, el cuerpo de la víctima fue evacuado al Hospital de la Policía de Kramat Jati para una autopsia. En cuanto a los resultados de la investigación provisional, la víctima consiguió un trabajo publicando en la aplicación TikTok.