Se negó el tema del garaje de Ducati, la tripulación Marc Márquez reveló los hechos verdaderos

VIVA – En las últimas semanas, el mundo de MotoGP ha sido coloreado por problemas calientes que dicen el «secreto» cochera Ducati. Esta especulación surge debido al dominio Marc Márquez Lo que parece mucho más consistente que su compañero de equipo, Francesco «Pecco» Bagnaia.

Muchos fanáticos y observadores sospechan que hay un desequilibrio en la distribución de datos o estrategias técnicas dentro Tim. Sin embargo, Marco Rigamonti negó de inmediato la noticia, la tripulación principal de Márquez, que confirmó que todos en Ducati trabajaron juntos abiertamente y no se ocultaron datos.



Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

La sinergia del equipo es más importante que el secreto

Marco Rigamonti enfatizó que todas las partes en el garaje Ducati, incluido el equipo de Bagnaia, colaboraron y compartieron información completa. Según él, si Ducati puede alcanzar el nivel más alto en este momento, ocurre debido a la apertura entre los equipos técnicos, no por la competencia interna poco saludable.

«Nosotros, como equipo, siempre trabajamos juntos y nos ayudamos mutuamente», dijo Rigamonti a los Estados Unidos, citado por Viva de Chocar Domingo 31 de agosto de 2025.

«Sí, lo ayudaremos, porque lo que he visto durante años es que al final caminoLa diferencia lo hacen los corredores «, agregó.

Esta declaración aclara que el dominio de Márquez no es el resultado de un tratamiento especial, sino el factor de la adaptabilidad y la calidad del mismo jinete.

Compañero de equipo, rival en la pista

En las carreras profesionales, la rivalidad es algo natural, especialmente si los competidores más cercanos provienen del mismo garaje. Rigamonti reconoció que la rivalidad entre Márquez y Bagnaia existía, pero estaba limitada en la pista, no en el equipo.

«Si su rival es un compañero de equipo, por supuesto, habrá competencia en la pista, pero no más que eso. Lo más importante es que todos los técnicos, incluidos los técnicos de PECCO, aún establecen buenas relaciones y se ayuden tanto como sea posible», explicó.

Esto muestra la alta profesionalidad mantenida por Ducati: competir duro en la pista, pero sigue siendo compacto en el desarrollo de motocicletas.

Ducati GP25 y los desafíos de los corredores

Se sabe que la última motocicleta de Ducati, GP25, es más difícil de controlar. Algunos jinetes, incluidos Bagnaia y Fabio en Giannantonio, admitieron que tenían dificultades para conquistar las características de la moto. Sin embargo, Márquez fue capaz de controlar bien el GP25 y parecer consistente, demostrar su capacidad para adaptarse.

Esta condición da la impresión de que existe una desigualdad en la información técnica, mientras que según Rigamontti, todos los datos se distribuyen por igual. Las ventajas de Márquez vienen más que su estilo de carreras agresivo y su cálculo completo.

Futuro de Ducati: colaboración hasta 2026

Tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia todavía tienen un contrato hasta 2026 con Ducati Factory. Es decir, continuarán trabajando juntos en el desarrollo de los últimos paquetes de motos. Rigamonti cree que esta colaboración continuará funcionando saludable, aunque la rivalidad en la pista ciertamente no se puede evitar.



Ducati Racer, Francesco Bagnaia

Finalmente se negó el tema del «secreto» detrás del garaje Ducati. Rigamonti enfatizó que Ducati siempre prioriza la divulgación de datos y el trabajo en equipo. La rivalidad entre Márquez y Bagnaia es solo una parte natural de la competencia MotoGP, mientras que detrás de escena, todavía son apoyados por un equipo sólido y un apoyo mutuo.

Es esta profesionalidad la que hace que Ducati sea capaz de sobrevivir en la cima de MotoGP, mientras hace de Márquez y Bagnaia una combinación de corredores que son muy interesantes de ver hasta la próxima temporada de 2026.