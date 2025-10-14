Se necesitan 1.085 billones de rupias para la reconstrucción de la Franja de Gaza

Miércoles, 15 de octubre de 2025 – 00:00 WIB
Jacarta – Reconstrucción Pista Gaza Se estima que requerirá una financiación de 70 mil millones de dólares (equivalente a alrededor de 1.085 billones de IDR), dijo el Representante Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la Asistencia al Pueblo. PalestinaJaco Cilliers, Selasa.
Cilliers dijo que el PNUD aún no podía estimar el plazo para reconstruir el área porque dependía en gran medida de la cantidad de fondos recibidos.
Pero advirtió que el proceso podría llevar “décadas”.
Lea también:
Texto completo del Acuerdo de Paz de Gaza firmado por Trump y los líderes de los países musulmanes
Según estimaciones del PNUD, es necesario retirar al menos 50 millones de toneladas de escombros en toda Gaza, y es posible que aún queden cuerpos de palestinos enterrados bajo los escombros, dijo. (Hormiga)
Tripas después de que Israel y Noruega amenazaran con sanciones de la FIFA
La aplastante victoria de la selección nacional de Noruega sobre Israel en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 tiene el potencial de tener consecuencias duraderas. La Federación Mundial de Fútbol (FIFA) impondrá sanciones
VIVA.co.id
14 de octubre de 2025