Se necesitan 1.085 billones de rupias para la reconstrucción de la Franja de Gaza

Jacarta – Reconstrucción Pista Gaza Se estima que requerirá una financiación de 70 mil millones de dólares (equivalente a alrededor de 1.085 billones de IDR), dijo el Representante Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la Asistencia al Pueblo. PalestinaJaco Cilliers, Selasa.

Cilliers dijo que el PNUD aún no podía estimar el plazo para reconstruir el área porque dependía en gran medida de la cantidad de fondos recibidos.

Pero advirtió que el proceso podría llevar “décadas”.

Según estimaciones del PNUD, es necesario retirar al menos 50 millones de toneladas de escombros en toda Gaza, y es posible que aún queden cuerpos de palestinos enterrados bajo los escombros, dijo. (Hormiga)