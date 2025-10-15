Se necesita un esfuerzo concertado para mantener las pasarelas elevadas utilizables







Pasarelas gemelas que se conectan Girar hacia el este y Oeste, que alguna vez fueron concebidos como corredores peatonales seguros, ahora están invadidos por ocupantes ilegales, mendigos y drogadictos. Miles de viajeros diarios ahora evitan los puentes por completo, prefiriendo arriesgarse a recorrer las caóticas carreteras de abajo en lugar de enfrentar la suciedad y el miedo de arriba.

Se observa un escenario similar en otras pasarelas elevadas de la ciudad, que son peligrosas o se han convertido en hogares para ocupantes ilegales, con gente durmiendo en las pasarelas, instalaciones improvisadas para cocinar y montículos de basura. La zona cercana a las escaleras se ha convertido en un baño abierto para los hijos de los okupas, creando un hedor insoportable que se burla del Swachh Bharat Abhiyan. Tenemos las conocidas manchas de paan y paredes de saliva que a menudo se encuentran en tantas infraestructuras.

Esta pasarela se encuentra junto a la oficina del distrito C de la Corporación Municipal de la ciudad de Vasai-Virar y el Conviértete en una comisaría. Los lugareños dicen que el aislamiento ha convertido la pasarela occidental en un lugar frecuentado por parejas y grupos universitarios. Vallas y pancartas ilegales también han proliferado a lo largo del brazo de aterrizaje, otra violación cívica que no se controla.

Es hora de que hagamos un esfuerzo concertado para limpiar y mantener todas las pasarelas elevadas. Los esfuerzos esporádicos no dan frutos y, de hecho, son una pérdida de tiempo, dinero y recursos. Debemos recordar que se gastaron enormes sumas de dinero en la construcción de estas pasarelas para descongestionar las carreteras y permitir un flujo de tráfico más fluido. Si ese fuera el motivo y el propósito sigue sin cumplirse, se deben tomar medidas.

La agencia o brazo cívico responsable seguramente debe ser consciente de todos los problemas que acechan a los skywalks. No necesitan ciudadanos ni informes que los señalen para que les abran los ojos. deja que el paseos aéreos funcionar para lo que estaban destinados. Inicie la campaña ‘los skywalks están destinados a caminar’ a más tardar hoy.





