Se mantiene suministro de combustible durante temporada navideña, Pertamina agradece a AMT

Jacarta – Pertamina Patra Niaga registra el suministro de fueloil (bbm) durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (nataru) bien mantenido. Por este motivo, la empresa agradece a las 10 mejores tripulaciones de vagones cisterna (AMT) de la terminal de combustible de Malang por su dedicación y contribución para mantener la fluida distribución del combustible.

Este reconocimiento fue entregado directamente por el Director de Ingeniería Terrestre e Infraestructura de Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, como una forma de reconocimiento por el papel estratégico de AMT como vanguardia en el mantenimiento de la confiabilidad de la distribución de energía en el área de Malang y sus alrededores.

Este agradecimiento es una forma de agradecimiento por el papel de AMT como vanguardia de la distribución de energía que trabaja las 24 horas del día, enfrentando diversos desafíos en el campo y garantizando que el combustible se distribuya de manera segura y puntual a las estaciones de servicio en el área de Malang y sus alrededores.

El gerente de área de Comunicación, Relaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, explicó que este agradecimiento se dio como una forma de agradecimiento por la preparación y contribución de AMT para mantener la confiabilidad de la distribución nacional de energía.

«Damos este reconocimiento porque AMT está a la vanguardia de la distribución de combustible. Están listos para operar las 24 horas en la terminal de combustible de Malang y pueden adaptarse a diversas condiciones en el campo, incluidos los atascos y el aumento de la movilidad de las personas durante el período de vacaciones», explicó Ahad, citado en su declaración, el sábado 3 de enero de 2026.

En línea con esto, Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun explicó que el reconocimiento a la AMT es una forma del compromiso de la empresa de respetar el papel del personal operativo que es la columna vertebral de la confiabilidad de la distribución energética nacional, especialmente en períodos de altos niveles de consumo y movilidad comunitaria.

«Los Tank Car Crews tienen un papel muy estratégico para garantizar que la distribución de combustible se realice de manera segura y sin problemas a las estaciones de servicio. En medio de los desafíos del aumento del consumo durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la dedicación y disciplina de AMT es la clave principal para mantener la seguridad energética en la región», dijo Roberth.

Añadió que Pertamina Patra Niaga prioriza constantemente los aspectos de seguridad laboral, salud de la tripulación y cumplimiento de los procedimientos operativos estándar como principal prioridad en cada actividad de distribución de energía.