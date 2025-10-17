Se mantiene el desempeño de las actividades empresariales en el tercer trimestre de 2025, este sector es el más brillante

Jacarta – Encuesta de actividad Mundo empresarial (SKDU) Banco Indonesia (BI) señaló que el desempeño de las actividades comerciales se mantuvo en el tercer trimestre o trimestre de 2025. Esto se refleja en el valor del Saldo Neto Ponderado (WBT) del 11,55 por ciento.

Los resultados de la encuesta muestran que se registró un aumento en el rendimiento de varias LU, incluidas las LU de construcción (WBT 1,12 por ciento), las LU de minas y canteras (WBT 0,64 por ciento), las LU industria procesamiento (WNB 1,61 por ciento), servicios financieros LU (WNB 2,20 por ciento), así como administración gubernamental, defensa y seguridad social obligatoria LU (WNB 0,79 por ciento).

«Esto se refleja en el desempeño de todos los campos comerciales (LU) que se registró como positivo con un saldo neto ponderado (WBT) del 11,55 por ciento, no muy diferente del WBT del trimestre anterior del 11,70 por ciento», dijo el director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, en su declaración en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Además, la capacidad de producción utilizada en el tercer trimestre de 2025 se registró en el 73,84 por ciento, un aumento en comparación con el segundo trimestre de 2025, que fue del 73,58 por ciento. Este aumento fue apoyado por la mayoría de los LU, especialmente los LU de minas y canteras (70,81 por ciento) y los LU de industria procesadora (70,47 por ciento).

Jefe del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso

«Este desarrollo estuvo influenciado por el aumento de la actividad empresarial, la construcción de una serie de proyectos y la ejecución del presupuesto gubernamental según un patrón trimestral», dijo Ramdan.

Mientras tanto, las finanzas empresariales en general también se mantienen en buenas condiciones en términos de liquidez y rentabilidad, con un acceso más fácil al crédito. Los encuestados predicen que las actividades comerciales en el cuarto trimestre de 2025 seguirán creciendo positivamente con un WNB del 10,53 por ciento.

Se prevé que las actividades comerciales en la mayoría de los LU seguirán creciendo, especialmente en los LU de comercio mayorista y minorista, y en las reparaciones de automóviles y motocicletas (WNB 1,14 por ciento), los LU de transporte y almacenamiento (WNB 1,06 por ciento), los LU de alojamiento y alimentos y bebidas (WBT 0,83 por ciento), así como los LU de información y comunicación en consonancia con el aumento de la actividad durante las Fiestas Religiosas Nacionales (HBKN), Navidad y las vacaciones de fin de año.