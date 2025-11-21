Se lo entregamos a Rais Aam

Jacarta – Secretario General (Secretario General) PBNUSaifullah Yusuf o Gus Ipul Pide a todos los administradores de NU en todos los niveles, desde PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hasta las sucursales de NU, que mantengan la calma y mantengan una atmósfera propicia.

Así lo transmitió Gus Ipul en respuesta al surgimiento de presiones para hacerlo. Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya Fracaso de su cargo de presidente del PBNU.

Gus Ipul enfatizó que lo que está sucediendo ahora es un asunto organizativo ordinario que está siendo manejado por las filas de PBNU Syariah de acuerdo con los mecanismos internos aplicables.

«Esta es una dinámica organizacional continua. Pido a todos los administradores y residentes de NU que mantengan la calma, que no se dejen llevar por noticias engañosas y que no aumenten los malentendidos», dijo Gus Ipul, según informó ANTARA, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Pidió a todos los administradores de NU en varios niveles que continúen consolidándose, manteniendo la hermandad y absteniéndose de medidas o declaraciones que puedan empeorar la situación.

«Sigue todos los acontecimientos sólo a través de información oficial transmitida por funcionarios de PBNU Syariah. No te dejes influenciar por noticias cuya fuente no está clara», dijo.

Según él, todo el proceso organizativo está actualmente en manos de la máxima autoridad de la estructura del PBNU, es decir, las filas del PBNU Syariah encabezadas por Rais Aam y dos representantes de Rais Aam.

«Lo dejamos enteramente en manos de Rais Aam y sus representantes. Si Dios quiere, todo se resolverá bien, proporcionalmente y de acuerdo con la etiqueta organizativa», afirmó.

Gus Ipul también invitó a todos los residentes de NU a aumentar sus oraciones y mantener la tranquilidad. Aseguró que la dinámica interna de PBNU se resolvería a través de mecanismos organizativos legales y cuidadosos.

«Mantengamos una atmósfera tranquila. Aumenten sus oraciones, no difundan noticias inciertas», dijo.

Anteriormente, se circularon las actas de la reunión diaria de PBNU Syuriyah que contenían una solicitud para que el presidente general de PBNU, Yahya Cholil Staquf, renunciara a su cargo de presidente general.

Hubo una serie de puntos que se destacaron y finalmente se convirtieron en el motivo de la solicitud de renuncia de Gus Yahya.

Primero, la reunión consideró que invitar a especialistas asociados con la red de Sionismo Internacional en la Academia Nacional de Liderazgo Nahdlatul Ulama (AKN NU) como especialistas para la formación de cuadros de más alto nivel de NU había violado los valores y enseñanzas de Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah y era contrario a la Muqaddimah de Qanun Asasi de NU.