«Se llevó a cabo una prueba de siembra de nubes en partes de Delhi, pero hay más en preparación»







El Gobierno de Delhi, en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología (IIT)-Kanpur, llevó a cabo el martes la primera prueba de siembra de nubes en partes de la capital nacional, y se planean más ejercicios de este tipo en los próximos días, dijo el ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa.

El avión despegó de Kanpur hacia Delhi, cubriendo áreas como Burari, el norte de Karol Bagh y Mayur Vihar, antes de aterrizar en el aeródromo de Meerut, informó la agencia de noticias PTI, citando a funcionarios.

«El avión Cessna despegó de Kanpur. Lanzó ocho bengalas y la prueba duró media hora». Sirsa dijo en una declaración en video.

Hoy se llevó a cabo en Delhi la segunda prueba de Cloud Seeding. Para ello, el avión Cessna despegó de Kanpur y aterrizó en el aeropuerto de Meerut pasando por Khekra, Burari, North Karol Bagh, Mayur Vihar, Sadakpur y Bhojpur. Durante esto, se dispararon 8 bengalas de siembra de nubes utilizando técnicas de pirotecnia… pic.twitter.com/ntL1PbpGj9 – Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) 28 de octubre de 2025

El ministro añadió que IIT-Kanpur ha indicado que podrían producirse precipitaciones entre 15 minutos y cuatro horas después de la prueba. También mencionó que el segundo juicio se llevará a cabo más tarde ese mismo día en las afueras de Delhi, y se planean entre nueve y diez juicios para los próximos días.

«Este es un gran paso dado por el gobierno para mitigar la contaminación. Si las pruebas tienen éxito, prepararemos un plan a largo plazo», afirmó Sirsa.

La prueba, cuyo objetivo es inducir lluvia artificial para combatir la contaminación del aire en la capital, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Delhi para mejorar la deteriorada calidad del aire durante los meses de invierno.

El gobierno realizó un vuelo de prueba sobre Burari la semana pasada, informó PTI.

Durante la prueba, el avión liberó pequeñas cantidades de compuestos de yoduro de plata y cloruro de sodio, utilizados para provocar lluvia artificial. Sin embargo, no se pudo inducir lluvia debido a la baja humedad atmosférica de menos del 20 por ciento, en comparación con el 50 por ciento que generalmente se requiere para la siembra de nubes.

El gobierno de Delhi firmó un memorando de entendimiento con IIT-Kanpur el 25 de septiembre para llevar a cabo cinco pruebas de siembra de nubes, todas planeadas en partes del noroeste de la capital nacional, informó PTI. El Dirección General El Departamento de Aviación Civil había otorgado anteriormente permiso al IIT-Kanpur para realizar las pruebas en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.

También se han obtenido autorizaciones de más de 10 departamentos centrales y estatales, incluidos los ministerios de medio ambiente, defensa e interior de la Unión, el gobierno de Uttar Pradesh, la Autoridad de Aeropuertos de la India y la Oficina de Seguridad de la Aviación Civil, entre otros.

El Gabinete de Delhi aprobó una propuesta el 7 de mayo para realizar cinco pruebas de siembra de nubes con un costo total de 3,21 millones de rupias. Sin embargo, el ejercicio enfrentó múltiples aplazamientos debido a las condiciones climáticas desfavorables y a las condiciones monzónicas, incluidos los plazos establecidos para el final de Puedeprincipios de junio, agosto, septiembre y, más recientemente, la segunda semana de octubre.

Fuente