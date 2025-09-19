Se le preguntó sobre los guardianes de bodas de Bilqis, Ayu Ting Ting:

VIVA – Después de casi 11 años, y fue reacio a discutir su pasado con Enji Baskoro. Ahora Ayu ting ting Comenzando Legowo aceptó preguntas sobre su exhusband.

Como se sabe, Ayu Ting y Enji Baskoro se casaron en 2014. Pero desafortunadamente los dos decidieron divorciarse poco después del matrimonio. Después de casi 11 años, Ayu finalmente comenzó a abrir la relación entre su hija y su exhusband.

Ayu Ting Ting reveló hasta ahora él y Enji nunca se han conocido ni siquiera comunicándose con respecto a los asuntos de su hijo. Ayu Enji incluso se reveló que no intentó reunirse o comunicarse con su hija, Bilqis Khumaira Razak.

«No (nunca se conoció). No, nunca una (comunicación). No tiene negocios, no (esfuerzos para encontrar)», dijo Ayu Ting Ting cuando habla con Irfan Hakim como se cita de YouTube Irfan Hakim, viernes 19 de septiembre de 2025.

Además, Ayu tampoco sabía la razón por la cual hasta ahora su exhusband no conoció a su hija. Pero por un lado, nunca quiso encontrar a Enji recordando al ex nunca reconoció su propia carne y sangre.

«También entendemos.

Por un lado, relacionado con el estado de Bilqis como mujer que un día necesita a Enji como tutor matrimonial. Ayu Ting Ting afirmó que no lo sabía, ella le dio todo más al Creador.

«Bilqis es una mujer si un día casado, ¿qué es Yu?», Preguntó Irfan Hakim.

«Sí, ya sabes. Deja que el Dios lo pusiera todo.

La propia Ayu admitió que nunca había tenido miedo cuando un día su hija se casaba y necesitaba un tutor matrimonial. Él cree que habrá el mejor plan de Dios para su hija. Entonces, Ayu dijo que solo viviría esta vida como debería.

«Es cierto que Dios tiene el mejor plan para su Hijo, está seguro. La forma en que la gente dirá ‘pero necesita a su padre’, etc.