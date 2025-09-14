Se le preguntó la respuesta de Tasya Farasya sobre el tema del divorcio

VIVA – Celebridades Tasya farasya está siendo golpeado por noticias inclinadas sobre el hogar con Ahmad assegaf. Según los informes, la pareja que había sido bendecida con dos niños estaba en el proceso de divorcio después de que Tasya Farasya presentó una demanda ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Cuanto más acalorado sea el tema del divorcio, el nombre Tasya Farasya se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Sin embargo, el influencer de belleza es realmente silencioso como reacio a discutir los problemas de los hogares que se rumoreaba que estaban sucediendo.

Cuando se cumplió con los reporteros después de su evento de marca de belleza, Tasya Farasya tampoco quería abrir su voz. Se vio que Tasya Farasya pasó, así que cuando se le pidió que confirmara el chisme de divorcio que le sucedió.

Tasya Farasya caminó inmediatamente hacia el auto poco después de registrar el contenido frente al lugar del evento. Tasya miró rápidamente, caminando mientras inclinaba la cabeza para evitar a los periodistas. Fue completamente ignorado la pregunta que estaba dirigida a estas noticias de divorcio.

«Tasya Farasya se escapó de los periodistas cuando se le preguntó sobre su esposo que se divorció de su esposo», escribió una declaración de video en Instagram @Rumpi_Gosip, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Anteriormente, la noticia del presunto divorcio comenzó con el tweet de la cuenta X @pacarnyapedrii que afirmó obtener información de las personas en el tribunal.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en el Tribunal del Sur de Yakarta», tuiteó la cuenta.

Muchas personas sienten curiosidad por los rumores de que el divorcio de Tasya Farasya con Ahmad Assegaf es cierto. Porque se sabe que la pareja se conocía desde que era un adolescente y nunca mostró sus problemas domésticos al público. Tasya Farasya y Ahmad siempre se ven armoniosas e íntimas en varios contenidos que comparten.

Para obtener información, Tasya Farasya se casó con Ahmad Assegaf el 18 de febrero de 2018 en el Hotel Indonesia Kempinski, Yakarta. Este magnífico matrimonio dura 7 días con costumbres árabes que tienen muchas secuencias de eventos, a partir de aplicaciones, recitación, salpicaduras, contrato temático amarillo y blanco en el Dharmawangsa, Henna Night, hasta múltiples recepciones.

Recepción de jardín de jardín de color brillante para mujeres, mientras que las noches de estilo real con vestidos de Tex Saverio pesan 50 kg llenos de perlas y motivos de mariposa, además de vestidos de Ivan Gunawan y Tiara Swarovski. Este evento estuvo emocionado debido a su extraordinario lujo, y ahora están bendecidos con dos hijos.