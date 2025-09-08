Se le preguntó acerca de referirse a la expresión ocular de Arhan Pratama Azizah Salsha en el centro de atención, internautas: mucho miedo de ser trazado

VIVA –

Vida matrimonial Azizah salsha Y Pratama Arhan Continúa estando en el centro de atención pública. Después de que Pratama Arhan solicitó el divorcio a principios de agosto y fue otorgado por el Tribunal Religioso de Cibinong el 25 de agosto de ayer. Unas semanas más tarde surgió el problema de que los dos decidieron referirse.

Este problema sobresale de actividades sospechosas en las redes sociales que no se salvan de las observaciones de los fanáticos. Una de las señales más fuertes es el movimiento de Azizah Salsha Alias ​​Zize que se vio regresando para seguir la cuenta de Instagram del futbolista. No se detuvo allí, las fotos antiguas cuando ambos estaban de vacaciones a Japón que habían sido archivados por Zize, también se volvieron a ver en su perfil.

La sospecha pública se fortaleció después de una cuenta de Instagram verificada, @ttvvideo1, dejando un comentario sobre la carga de Arhan que presentó su acción durante el partido Bangkok United vs BG Pathum United.

«El aura es muy fuerte», escribió la cuenta.

En el medio del problema, el equipo de medios había confirmado directamente a Azizah Salsha cuando fue visto participando en el partido de Padel el fin de semana pasado.

Varios equipos de medios rodearon inmediatamente a Azizah Salsah cuando salió del Padel Place. También señalaron de inmediato una serie de preguntas a la hija mayor del político Andre Rosiade.

«Ka Azizah, dijo, se refiere a Sis? ¿Qué es Sis, Sis?», Preguntó uno de los equipos de medios citados de las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok.

Cuando encontró esa pregunta, Azizah Salsha inmediatamente volvió los ojos. También parecía no comentar nada y continuó avanzando hacia su automóvil.

El equipo de medios continúa tratando de confirmar el problema o las noticias virales en las redes sociales. Pero una y otra vez, Azizah Salsha eligió guardar las preguntas en silencio e ignorada del equipo de medios.

«¿Consulte o a qué tipo de hermano?» Te preguntó medios.

«Hermano, por favor dame un camino», dijo la asistente Azizah Salsha.

«¿O es posible la razón de la despedida?» Te preguntó los medios de comunicación.

«Todavía desanimado o no hermana», preguntó otros equipos de medios.

De repente, las piezas de video inmediatamente obtuvieron muchos comentarios de los internautas. No pocos de los que destacaron las expresiones faciales de Azizah Salsha cuando el equipo de medios le pidió.

«Anjir está realmente asustado de estar mirando así», dijo Netizen.

«Realmente asustado, dijo ‘ver mis ojos donde mis ojos derecho mis ojos izquierdos, ojos …», dijeron internautas.

«Idih-Idih», dijo otro.

«Petters como la princesa Padang durante mucho tiempo», comentó otros entrometidos.

«Él es realmente molesto», comentó los internautas.

«Se le preguntó sobre Arhan, callado. Si se les preguntó a los demás, debe sonreír», bromeó a los internautas.

«El uno dice que es hermosa desde donde estás?», Se burlaron de los internautas.

«Solo ore por ‘mínimo», comentó a los internautas.

«¿Por qué no solo respondieron?», Dijo los internautas irritados.