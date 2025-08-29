Se le preguntó a la respuesta inesperada del inspector general ASEP Edi por qué la policía a menudo comete violencia a los residentes

Yakarta, Viva – Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri se disculpó cuando se le preguntó por qué la policía a menudo cometía violencia en lugar de proteger a la comunidad.

Lo último son las acciones de los miembros Brote Polda Metro Jaya ataca el taxista de la motocicleta en línea Affan Kurniawan, en coche Rantis hasta el final de la muerte. «Pido disculpas», dijo, viernes 29 de agosto de 2025.

Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General de Policía Asep Edi Suheri

El Kapolda también afirmó estar mejorando esto para que en el futuro no haya miembros que cometan violencia nuevamente con la comunidad. Garantizó que tomaría medidas firmes sobre 7 miembros de Brimob involucrados en la muerte de Affan y firmemente a sus otros subordinados si cometen violencia a los residentes.

«Mejoraremos, actuaremos decisivamente a los miembros. En este momento yo, como jefe de la policía regional de Metro, disculparemos a la gente de Yakarta. Este problema es con suerte podamos manejarlo bien», dijo.

A tener en cuenta el controlador ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.