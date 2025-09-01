Se le pidió al tni-polri que estuvieran firmemente a los perpetradores de la destrucción y el saqueo, pero no lo atrapen mal

Samarinda, Viva – TNI–Polri Pidió ser firme contra aquellos que se demostró que eran destrucción y saqueo.

Sin embargo, el TNI-Polri enfatizado debe trabajar profesionalmente y priorizar el principio del humanismo en la actuación. Esto fue revelado por el presidente del Consejo de Liderazgo Provincial de la Asociación de Jóvenes Hindúes de Kalimantan Oriental (DPP Pieralaah), Ni Putu Eka Agustina.

«Sin embargo, la aplicación de la ley debe llevarse a cabo profesionalmente, transparentemente y no dirigirse a participantes de acción pura aspiración«Dijo, lunes 1 de septiembre de 2025.

Eka lamentó un acto anarquista que lesionó el propósito inicial de la manifestación. Afirmó que la acción de transmitir la aspiración era un derecho constitucional, pero debe llevarse a cabo de manera pacífica y responsable.

Según él, la destrucción de las instalaciones públicas y el saqueo solo dañará a la comunidad y le dará una mala imagen al movimiento del pueblo. Eka recordó que las personas siguen enfocadas en los principales problemas luchados en la acción, como las críticas a las políticas RPD o demanda relacionado con el bienestar de la gente.

«No permita que el problema principal se hunda debido a los disturbios. Las personas tienen derecho a exigir políticas que estén más a favor del interés público», dijo.

Expresó su profunda tristeza por la caída de las muertes en una manifestación que comenzó en el parlamento indonesio y se extendió a varias regiones desde el jueves 28 de agosto de 2025. Según él, la caída de las víctimas en la acción se convirtió en un fuerte golpe, tanto para las familias de las víctimas como para la vida democrática en la Indonesia. Al final de su declaración, el East Kalimantan Peralah invitó a todas las partes a mantener la conductividad y la unidad.

«Cuidemos el espíritu de la democracia de manera pacífica, sin violencia. La atmósfera propicio es la clave para que las demandas de la gente puedan ser realmente consideradas», dijo nuevamente.