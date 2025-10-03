Se le pidió al ministro de Finanzas de DPR Sentil Purbaya, que no fuera polémica con Bahlil unos 3 kg de subsidios a gasolina

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes Xi Mukhamad Misbakhun Pregunte al Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Centrarse en mejorar la gobernanza de los pagos subvención Y compensación en el presupuesto estatal, no atrapado en la polémica de asuntos técnicos.

La declaración de Misbakhun respondió al Ministro de Finanzas de Purbaya con la Polémica con el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil lahadalia Preguntas de datos subsidiados y de precios oleadas (GLP) Embalaje de 3 kilogramos.

Según Misbakhun, durante años los problemas clásicos que siempre han surgido, especialmente en subsidios energéticos, como 3 kilogramos de GLP, fuel oil (BBM) y electricidad.

«La realización de los pagos a menudo llega tarde, agobiando los flujos de efectivo, incluso potencialmente interrumpiendo los servicios públicos. Esto debería mejorarse de inmediato. Ministro de finanzas«Misbakhun dijo en un comunicado recibido en Yakarta, el viernes 3 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

El político de Golkar declaró que la tarea principal del Ministro de Finanzas como el Tesorero General del Estado era garantizar que el pago de subsidios se ejecutara a tiempo, de manera transparente y de manera responsable.

Mientras tanto, la cuestión de aspectos técnicos como la determinación de los precios y la distribución de los subsidios, dijo Misbakhun, es la autoridad del Ministerio de Técnica, a saber, el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales y el Ministerio de Asuntos Sociales.

«Las leyes y regulaciones dividen claramente la autoridad.

Además, Misbakhun declaró que la naturaleza de los subsidios es mantener el poder adquisitivo de las personas pequeñas y garantizar grupos vulnerables para obtener acceso a energía a precios asequibles. Por lo tanto, la polémica entre los ministerios puede no cubrir los objetivos principales de las políticas subsidiadas.

«Si la distribución de 3 kilogramos de subsidios de GLP u otros subsidios de energía no está en el objetivo, la más desfavorecida es la comunidad de clase baja. Lo que se necesita ahora es la mejora de las bases de datos de beneficiarios, la integración de los sistemas digitales y la sinergia entre los ministerios, no los debates en espacios públicos», dijo.

Misbakhun también declaró que la base de datos de los beneficiarios de subsidios energéticos entrará en los datos integrados de subsidio de energía nacional (DTSEN), que es el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales y la Agencia Central de Estadísticas (BPS).

Por lo tanto, según él, lo que se necesita hoy es el fortalecimiento de la coordinación y la actualización de datos de manera consistente.