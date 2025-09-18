Yakarta, Viva – El nombramiento del Inspector General de Policía Amur Chandra Juli Buana como jefe de la División de Relaciones Nacionales (Kadivhubinter) de la Policía Nacional fue bien recibido por varias partes.

Leer también: ¡Geger! 10 políticos de Malasia, incluido el ministro, se convirtieron en víctimas de un video desagradable realizado por AI



Con un historial brillante y experiencia en el campo de la cooperación internacional, el público tiene grandes esperanzas de que el Divhubinter bajo su liderazgo pueda actuar decisivamente en completar casos fugitivo a campo traviesa.

El nombramiento del inspector general Amur Chandra, quien anteriormente se desempeñó como subdirector de North Sulawesi, fue considerado el paso correcto por el Jefe de la Policía Nacional para ocupar este puesto estratégico.

Leer también: El primer ministro Anwar Ibrahim prohíbe la visita al Ministro de Malasia en el extranjero



Uno de los casos en los que la solución esperaba fue el arresto fugitivo Aviso rojo origen MalasiaMohammed Shaheen Shah bin Mohd Sidek, o lo que se conoce como serie Dato Mohd Shaheen, propietario de Riyaz Group, un grupo de compañía en el campo de la hospitalidad y el turismo.

El caso que atrapó la serie DATO Mohd Shaheen comenzó con un informe policial en octubre de 2022 por PT Golden Dewata para el supuesto caso de malversación de fondos por valor de decenas de miles de millones de rupias.

Leer también: Metal Metal Gondol WNA Gang hasta dólar Rp. 4.500 millones, 1 se ha dirigido a China



Fue incluido en la lista de búsqueda del pueblo (DPO) contra él en noviembre de 2022.

Reveló el director presidente de PT Golden Dewata, Feric Setiawan, la experiencia del inspector general Amur Chandra como secretario del NCB-Interpol indonesio y su participación en el manejo de casos de delitos cibernéticos internacionales mostró su capacidad en el manejo de redes penales transfronterizas.

Tasa férica, este fideicomiso público es un capital fuerte para que el inspector general Amur Chandra haga que Divhubinter sea más proactivo y efectivo.

«Por lo tanto, nosotros, como víctimas, le pidieron al inspector general Amur Chandra que priorice el arresto de la serie DATO Mohd Shaheen, quien ha sido un fugitivo de la Policía Regional de Bali desde noviembre de 2022.

Férico evaluó que el éxito del arresto sería una prueba clara del compromiso de la Policía Nacional para hacer cumplir la ley, especialmente para los delincuentes internacionales que perjudicaron a muchas partes en Indonesia.

«Se espera que este paso decisivo proporcione justicia a las víctimas. La afirmación del Fugitivo de Aviso Rojo también fortalecerá la credibilidad de la Policía Nacional a los ojos de las agencias internacionales de aplicación de la ley, especialmente Interpol», dijo

El caso de que la serie DATO de DATO se centraron en un informe policial en octubre de 2022 por PT Golden Dewata.

Fue reportado a la Policía Regional de Bali por presunta malversación de malversación y fraude con una pérdida de alrededor de Rp 89 mil millones.

Supuestamente, los fondos fueron malversados ​​por Dato Seri Mohd Shaheen y sus colegas.

Después de una serie de investigaciones y convocatorias de ONU, la Policía Regional de Bali publicó la Lista de Búsqueda de People (DPO) contra él en noviembre de 2022.

Para facilitar la búsqueda de fugitivos en el extranjero, la Policía Regional de Bali presentó una solicitud de emisión de aviso rojo a través del Polri Divhubinter al Interpol central.

La serie Dato Mohd Shaheen había presentado un juicio previo en el Tribunal de Distrito de Denpasar, pero fue rechazado por el juez en abril de 2023.

En agosto de 2023, también fue reportado a la Policía Metropolitana de Yakarta con respecto a casos similares, lo que se suma a la duración de la lista de casos que lo atraparon.

Con estos hechos, el público ahora tiene grandes esperanzas en que el inspector general Amur Chandra tome medidas concretas de inmediato.

«El arresto de la serie DATO Mohd Shaheen será un paso significativo para defender la justicia y demuestra que la ley en Indonesia es indiscriminada, incluso para los fugitivos que se esconden en el extranjero», dijo Feric.