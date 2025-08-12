Se le pidió al equipo nacional indonesio que pagara las regalías de la canción ‘Tanah Airku’, la heredera de la Sra. Soed en realidad dio la bendición

Yakarta, Viva – polémica realeza La canción fue emergida después del Instituto Nacional de Gestión Collectiva (LMKN) y la Fundación Karya Cipta Indonesia (KCI) destacó la proyección de canciones nacionales en eventos a gran escala, incluido el partido Equipo nacional indonesio.

Leer también: Los resultados del equipo nacional indonesio contra Tayikistán en la Copa de Independencia



Uno de los aspectos más destacados es la canción «Mi patria«La creación de la Sra. Soed, que a menudo se juega después del partido del equipo nacional en el estadio.

El fundador de KCI, Hein Entng Tanamal, enfatizó que las reglas de derechos de autor se aplican a todas las partes que usan música en eventos públicos, sin excepción de los partidos de fútbol.

Leer también: ¿Un segundo unido a Crystal Palace, Mees Hilgers se convirtió oficialmente en el jugador del equipo nacional de Indonesia más caro?



«Cada proyección de canciones en espacios públicos, especialmente en grandes eventos, debe pagar regalías de acuerdo con la ley de derechos de autor», dijo.

Aun así, los herederos de la madre de SOED en realidad tomaron una actitud diferente. Dijeron que estaban felices e invitaron al equipo nacional de Indonesia a convertir la «patria» sin pensar en recompensas financieras. «Eso es en beneficio de la nación y el estado», dijo la familia.

Leer también: Transmisión en vivo en vivo de Indonesia vs Timnas nacionales de Tayikistán en la Copa de Independencia



Esta polémica se suma a la duración del debate sobre la aplicación de regalías para canciones nacionales. Por un lado, existen obligaciones legales para que el organizador del evento respete los derechos de autor.

Por otro lado, hay un espíritu de nacionalismo que hace que algunas partes estén dispuestas a dejar de lado sus derechos económicos en el interés común.

Hasta ahora, no hay claridad si PSSI permanecerá necesario para pagar regalías por la proyección de la canción «The Tanah My Homeland» en el partido del equipo nacional.

Sin embargo, el apoyo de la familia de la Sra. Soed es claramente una señal positiva de que la música puede ser una nación unificadora, más allá del cálculo del material.