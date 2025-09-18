Se le pidió a Splashy Asn Bali que donara Rp 150 mil a Rp 1 millón para asistencia de inundación, Gobernador: No obligatorio

Denpasar, Viva – Gobernador Bali Wayan Koster transmitir donación De los empleados de las instituciones del gobierno local de asistencia inundación No requerido.

Wayan Koster en Denpasar dijo el jueves que respondió a la circulación de mensajes que contienen tasas de donación cobradas al aparato civil estatal (Asn) En el alcance del gobierno provincial de Bali con un valor nominal de RP150 mil a Rp1 millones más según la posición, comenzando desde PPPK.

«Ese es un fondo voluntario de cooperación mutua, si quieres unirte, por favor, si no, está bien», dijo.

Se sabe que la dirección que circula en las redes sociales obtiene muchos aspectos destacados, porque hay tarifas que están reguladas sin un decreto oficial y que varían que se sienten agobiados.



Casas afectadas por inundaciones en el área de Jalan Bukit Barisan, Denpasar, Bali

El gobernador Koster dijo que esta donación fue una cooperación mutua en medio de un desastre, sin mencionar a fines de 2025, Bali regresó a la temporada de lluvias que podría causar desastres, de modo que los fondos voluntarios serían muy útiles.

El gobierno provincial de Bali también está agradecido, porque además del ASN, también hay asistencia de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de RP200 millones, el Foro de Comunicación de la Institución de Servicios Financieros (FKLJK) de RP100 millones y los directores BPD Bali RP400 millones.

Por esta razón, según él, es natural que ASN, especialmente funcionarios de alto riesgo en el gobierno regional, contribuya.

«Sí, es natural, porque hay un gran ingreso, como el jefe de servicio, como yo Rp50 millones en el amor, hay una voluntad, si no tanto, está bien, no (donar), tampoco es un problema», dijo.

El gobernador de Bali admitió que deliberadamente no hizo un decreto oficial para recolectar donaciones, porque esto fue un impuesto de cooperación mutua para no pedir obligaciones.

La colección de donaciones de las filas de sus empleados no es nueva, cuando Covid-19, hizo lo mismo, también donando el mismo dinero, a saber, el gobernador de Rp50 millones y el vicegobernador de RP. 25 millones.

Tocado sobre el uso del Fondo Turista Extranjero (PWA) para la recuperación después de una gran inundación, según él, no se hará.

Porque, los gravámenes turísticos no están destinados al desastre, sino para apoyar la cultura y el medio ambiente administrados por las aldeas tradicionales.

Confirmado por separado, el Director de Bali Mandara I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya dijo que su personal no tenía ningún problema con la recolección de esta donación.

«Nadie se siente cargado, incluso hombro con hombro para ayudar», dijo.

En el hospital propiedad del gobierno provincial de Bali, los empleados de PPPK se establecieron en donaciones de RP150 mil y el director del hospital más alto fue de RP2 millones.

«En RSBM apoyamos firmemente la idea del gobernador con respecto a esta actividad como una forma de preocupación para las personas afectadas por el desastre», dijo. (Hormiga)