Se le pidió a Seskab Teddy que fuera un embajador de la escuela del pueblo

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro social) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dijo que el secretario del gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya se le ha pedido que sea Embajador Escuela de la gente por los maestros y los jefes de la gente.

Cita Seskab Teddy Gus Ipul entregó el embajador de la Escuela Popular de la Pueblo cuando dio un informe en la ceremonia informativa de los maestros y el director de la Escuela Popular en Ji-Expo Kemayoran, Central Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

«Para el Ministro de Estado y el Secretario del Gabinete, que preparó directamente las regulaciones y escoltó las etapas para las etapas de la implementación de las escuelas del pueblo», dijo Gus Ipul.

«De hecho, los maestros, el director de la escuela del pueblo, también ganó a Pak Teddy para convertirse en el embajador de la escuela del pueblo», continuó.

En esa ocasión, Gus Ipul también apreció el desempeño del jefe de policía nacional General Listyo Sigit Prabowo y el comandante de TNI General Agus Subiyanto. Donde, ambos han ayudado a las operaciones de las escuelas de las personas.

Ministro Social Saifullah Yusuf en el evento de ahogamiento del maestro y el director de la escuela del pueblo

Además, Gus Ipul también agradeció al gabinete blanco. Según él, el programa escolar del pueblo no escapó de su ayuda.

«Para el Ministro del Interior, le agradecemos profusamente por coordinar a los gobernadores, regentes y alcaldes, y estamos listos para preparar tierras y activos para las escuelas de las personas», dijo.

«Al Ministro de Finanzas, que ha estado vigilando el presupuesto para el funcionamiento de esta escuela popular», dijo Gus Ipul.