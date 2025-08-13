Se le pidió a la respuesta de PSSI sobre el equipo nacional indonesio que pagara la regalía de la canción ‘Tanah Airku’

VIVA – polémica Canciones de regalías re -emergido después del Instituto Nacional de Gestión Collectiva (LMKN) y la Fundación Karya Cipta Indonesia (KCI) destacaron la proyección de canciones nacionales en eventos a gran escala, incluido el partido Equipo nacional Indonesia.

Leer también: CRONOLOGÍA DEL VERSIÓN DEL DESCHIGA DE SHIN TAE-YONG



Uno de los aspectos más destacados es la canción «Tanah Airku» creada por la Sra. Soed, que a menudo se reproduce después del partido del equipo nacional en el estadio. El fundador de KCI, Hein Entng Tanamal, enfatizó que las reglas de derechos de autor se aplican a todas las partes que usan música en eventos públicos, sin excepción de los partidos de fútbol.

«Cada proyección de canciones en espacios públicos, especialmente en grandes eventos, debe pagar regalías de acuerdo con la ley de derechos de autor», dijo.

Leer también: Shin Tae-yong dijo Exco Pssi Liar, ¿quién es él?



Aun así, los herederos de la madre de SOED en realidad tomaron una actitud diferente. Declaran felices e invitan Equipo nacional indonesio Gire «mi patria» sin pensar en recompensas financieras. «Eso es en beneficio de la nación y el estado», dijo la familia.

Esta polémica se suma a la duración del debate sobre la aplicación de regalías para canciones nacionales. Por un lado, existen obligaciones legales para que el organizador del evento respete los derechos de autor. Por otro lado, existe la opinión de que las obras de lucha deben dejarse libres para ser cantadas para fomentar un sentido de nacionalismo.

Leer también: Shin Tae-yong regresó oficialmente a Indonesia a fines de agosto de 2025



Secretario general Pssi, Yunus nusiEnfatizando la posición de la federación relacionada con las canciones nacionales que siempre se cantan en cada partido del equipo nacional.

«Sobre cantar Indonesia Raya y Heritage Land, que siempre se canta cada vez que el equipo nacional compite en estadios en Indonesia. Estas canciones nacionales se convierten en el pegamento y la generación del nacionalismo, así como provocan un sentido de patriotismo para los hijos de la nación al cantarlo», dijo Yunus Nusi en su declaración,, en su declaración,, en su declaración,, en su declaración, en su declaración,,,, en su declaración.

«Haciéndose eco del estadio GBK con decenas de miles de seguidores que cantan esta canción, algunos son estremecidos y otros incluso lloran. Esos son los valores contenidos en este himno nacional», dijo Yunus.

Agregó que el creador del himno nacional creó el trabajo con sinceridad en la lucha.

«El creador de esta canción la ofrece sinceramente y la creó en medio de la lucha de la nación para liberarse de los grilletes de los invasores», dijo Yunus.

«Estamos seguros de que nunca hemos ocurrido en la mente del creador de que esta canción debe pagarse si cada individuo o elemento que lo cantara. Crearon esta canción sinceramente, como una canción de lucha dirigida a los hijos de la nación, sin esperar recompensas», dijo.

Yunus también consideró que esta regla era digna de ser eliminada. «Es mejor si esta regla se elimina de inmediato porque es ruidosa, haciendo ruido y no productivo», dijo.