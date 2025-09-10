Yakarta, Viva – Experto de derecho penal Universidad del General Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho dijo la oficina del fiscal general (ATRÁS) pueden desarrollar la presencia de hombres y mecanismos de adquisición que no continúan en casos de supuesta corrupción computadora portátil Chromebook quien arrastró al sospechoso Nadiem makarim.

Hibnu respondió a los pasos de la oficina del Fiscal General que exploraría la supuesta participación de la inversión de Gojek, con un proyecto de adquisición de portátiles Chromebook. Se sabe que Nadiem es la figura del fundador de Gojek y ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek).

Mientras tanto, Chromebook es una computadora portátil desarrollada y ejecutada por Google con el sistema operativo Chrome OS. Si es cierto que hay una inversión en Gojek, dijo Hibnu, también existe la posibilidad de planificar.

«Entonces, la intención antes de convertirse en ministro y después de convertirse en ministro hay una relación causal. Esta relación debe ser desarrollada por el investigador de AGO», dijo Hibnu el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Sospechaba que había una relación de poder al alza que dio lugar al problema problemático de adquisición de computadoras portátiles Chromebook, de modo que la posibilidad de presunto hombre rea en el caso Nadiem Makarim.

«Por lo tanto, si Nadiem dijo que daría una declaración honesta de que era inocente. Tal vez había una relación de poder que hizo que Nadiem no pudiera rechazar, y solo llevaba a cabo lo que se había decidido sobre el poder del poder en él», explicó Hibnu.

Luego, continuó, relacionado con la posibilidad de adopción antes de convertirse en el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, esta será una fuerte indicación de que la adquisición de las computadoras portátiles Chromebook es realmente problemática. Además, también lamentó que no estuviera involucrado en la Agencia de Adquisiciones en el Ministerio de Educación y Cultura.

«No cuando era un ministro, sino antes. La pregunta antes de eso (adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook) podría haber sido indicado como un ministro. Ahora, ¿quién es prometedor? Esta rueda institucional tampoco se está ejecutando, como para ser un ministro directamente personal», dijo.