Se le pidió a la emoción del caso de Leony con el gobierno de la ciudad de Tangsell que no se detuviera en las redes sociales, pero encontró una solución

South TangerangVIVA – Las acciones del artista Leonía Transmitir la crítica fue apreciada por el joven líder de South Tangerang, Dadit H. Gani. Apreciaba el coraje de Leony, pero recordó que este problema no se detuvo solo en el ámbito de las redes sociales.

«Por lo tanto, esto debe discutirse y transmitirse al gobierno de la ciudad y a otras partes interesadas para que todos podamos colaborar en encontrar soluciones juntas», dijo Dadit en su declaración, el sábado 4 de octubre de 2025.

Según Dadit, South Tangerang que se estableció como una ciudad autónoma desde 2008 todavía enfrenta un gran desafío de desarrollo. Además, algunas áreas están controladas por desarrolladores privados, mientras que todavía hay muchas áreas densas ciudadano con infraestructura compleja y problemas sociales.

«Entonces esa brecha brecha Entre el área de desarrollo y el asentamiento densamente poblado no está más lejos y en desventaja «, dijo.

Aun así, Dadit apreció los pasos del gobierno de la ciudad de South Tangerang en el cuidado de las instalaciones e infraestructura, a pesar de que admitió que todavía había muchas tareas que tuvieron que completarse.

Hizo hincapié en la desigualdad social es un problema clásico en las grandes ciudades. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad y la comunidad deben colaborar para que los cambios puedan estar presentes gradualmente.

«Esta es nuestra tarea conjunta de colaborar para la conveniencia de todos nosotros», dijo.

Dadit agregó, South Tangerang no se trata solo del área de élite con un grupo independiente, sino también un asentamiento densamente poblado que tiene problemas sociales.

«Porque, si solo se limita a Viral y, en última instancia, hace que la situación no sea propicio en medio de la sociedad, todos nosotros perderemos dinero», dijo.

«Y esto debería hacerse como una responsabilidad moral mutua», agregó.

Anteriormente informó, recientemente, el artista Leony Viral en las redes sociales después de compartir Curhatan sobre su experiencia de cuidar su casa de herencia de su padre. Leony afirmó estar sorprendido por el sistema fiscal que según él se sintió irrazonable.

Según Leony, solo quería ocuparse del proceso detrás del nombre de la casa del nombre de su difunto padre a él. Dijo que la casa no era una casa nueva, ni el resultado de comprar y vender, y que no cambió de manos a los extraños, sino que solo permaneció en una familia nuclear.

«Eh, la Cámara es como comprar ya imponible, las Naciones Unidas han pagado todos los años … Esto es solo un nombre del nombre de Papa para mí … debe pagar el 2.5% del valor de la Cámara», dijo Leony cuando el equipo de medios en Senayan, Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.