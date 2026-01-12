Se le pidió a Komdigi eliminar ‘Mens Rea’ de Pandji en la plataforma Netflix

Jacarta – Cientos de personas que son miembros del Movimiento de Cuadros Islámicos realizaron una manifestación frente a la Oficina del Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigis), lunes 12 de enero de 2026.

En esta acción exigieron que Komdigi actúe de inmediato. Derribar impresiones comedia en vivo “Maldad masculina Show” Pandji Pragiwaksono que se considera que contiene elementos que insultan las enseñanzas y la práctica de los servicios de oración islámicos que se transmiten en la plataforma. netflix.

Fachrullah Jasadi, coordinador de la acción, dijo que en la transmisión había material y narraciones que se consideraba que denigraban la oración y los símbolos sagrados en el Islam, hiriendo así los sentimientos de los musulmanes y potencialmente desencadenando malestar social y conflicto horizontal en la sociedad.

«Dejen de acosar las oraciones religiosas islámicas, dejen de normalizar las bromas sobre las oraciones religiosas islámicas», dijo Fachrullah.

Además, consideró que la omisión de este contenido muestra la débil supervisión de Komdigi sobre las plataformas digitales, a pesar de que el gobierno tiene plena autoridad para controlar y tomar medidas firmes contra los contenidos que contienen insultos a la religión que circulan en el espacio digital de Indonesia.

«La libertad de expresión no es la libertad de insultar la religión del Islam. Cuando las prácticas religiosas de los musulmanes se convierten en objeto de burla, bromas y sátira política en los espacios públicos, el Estado está obligado a estar presente para proteger los derechos constitucionales de las comunidades religiosas», afirmó Fachrullah.

Añadió que el Movimiento de Cuadros Islámicos solicita firmemente que Komdigi lleve a cabo sus principales funciones y supervise el contenido digital en todas las plataformas (redes sociales, OTT, streaming) para identificar contenido que contenga insultos a la religión islámica, sea provocativo, contenga discursos de odio y tenga el potencial de alterar el orden público.

Además, Fachrullah dijo que el contenido del «Mens Rea Show» de Pandji Pragiwaksono que insultaba las oraciones religiosas islámicas y que se transmitió en la plataforma Netflix había cumplido los elementos de un delito penal según lo regulado en el artículo 28, párrafo (2) de la Ley ITE, el artículo 45A, párrafo (2) de la Ley ITE, los artículos 156 y 156a del Código Penal, los artículos 243, 244 y 245 de el Nuevo Código Penal (UU N° 1 2023) en materia de discurso de odio y hostilidad hacia grupos.

Además de visitar Komdigi, también visitará Polda Metro Jaya y pedirá a Kapolda Metro Jaya y su personal que investiguen inmediatamente a fondo el presunto acto criminal de insultar las oraciones musulmanas cometido por Pandji Pragiwaksono.