Se le pide al propietario del Suzuki Gixxer 250SF al taller

Yakarta, Viva – Suzuki Gixxer 250SF se ha convertido en una de las motos deportivas que son bastante populares en Indonesia desde su presencia. Esta moto viene con un diseño agresivo y un motor de 250cc que se dirige a los amantes de la velocidad y a los usuarios diarios.

Este modelo también se conoce como competidor en el segmento de motos deportivos de carenado completo de 250cc, junto con otros productos de marca que ya son populares. Su presencia trae una alternativa atractiva con precios competitivos y una imagen deportiva típica de Suzuki.

PT Ventas de Suzuki Indomobil (SIS) acaba de anunciar la existencia de un programa de actualización de calidad de productos Suzuki específicamente para el modelo. Se pidió a un total de 174 unidades que circulaban en Indonesia que se llevaran al taller para someterse a un examen en las pinzas de freno traseras.

Este programa comenzó oficialmente el 18 de agosto de 2025 y se aplica a todas las redes de talleres oficiales de Suzuki en el país. La inspección se realizó para garantizar la seguridad y la comodidad del propietario al usar su vehículo.

Los resultados de la evaluación de calidad de rutina encuentran el potencial para la discrepancia de las especificaciones en el componente del freno trasero. Estas condiciones pueden afectar el rendimiento de frenado a largo plazo si no se examina de inmediato.

Si el equipo mecánico encuentra problemas con la unidad de consumo, Suzuki proporcionará un reemplazo de componentes y servicios sin costo. Esto se hace para mantener la seguridad de los usuarios y los estándares de calidad del producto.

El propietario del 250SF Gixxer puede verificar el estado de su vehículo a través de la página oficial de Suzuki Indonesia ingresando el número de cuadro. Alternativamente, los consumidores pueden llegar directamente al taller oficial de Suzuki más cercano.

Se dice que el proceso de inspección solo lleva unos 15 minutos, mientras que el reemplazo de componentes es un máximo de una hora. Todos los servicios se confirman gratis como una forma de compromiso de Suzuki con los consumidores.

«El número de unidades que se ven potencialmente afectadas no son mucho, pero sentimos la necesidad de transmitir esta información. Queremos que los consumidores se sientan tranquilos, satisfechos y creen cada vez más en Suzuki», dijo Hariadi, directora de servicio de las posiciones de PT SIS, citada por Viva automotriz a partir de la declaración oficial, el martes, 19 de agosto, 2025.