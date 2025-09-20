Se le pide al gobierno que proteja las estrictas políticas de impuestos especiales y erradice cigarrillos ilegales

Yakarta, Viva – El presidente de DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, expresó pleno apoyo a la actitud del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi, quien confirmó que la política de tarifas impuesto Los cigarrillos no deben apagar la industria legal y sacrificar a los trabajadores. Esto está en línea con el compromiso de su organización para mantener la estabilidad de los sectores nacionales de agricultura e industria.

Don Muzakir apreció la declaración del Ministro de Purbaya, que enfatizó la importancia de un equilibrio entre los ingresos estatales y la protección de la industria nacional.

«Apoyamos firmemente los pasos estratégicos tomados por el Ministro de Finanzas. agricultor La columna vertebral de la economía «, dijo en una conferencia de prensa en Yakarta, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Además del apoyo a las políticas de impuestos especiales, Don Muzakir también instó al gobierno a dejar de importar materias primas de cigarrillos. Hizo hincapié en que las importaciones excesivas habían suprimido los precios y redujeron la absorción de las cosechas de los agricultores locales.

«Deje de importar materias primas para cigarrillos ahora. Por lo tanto, los agricultores de tabaco y clavo indonesios pueden disfrutar de un mejorestar mejorado y mercados estables», dijo.

Relacionado con el aumento de la circulación cigarrillos ilegalesDon Muzakir le pidió al gobierno y a las agencias de aplicación de la ley que actuaran de manera decisiva.

«Alentamos al Ministerio de Finanzas, la Policía y la Oficina del Fiscal General a llevar a cabo operaciones masivas de la industria de cigarrillos ilegales. Esta práctica no solo perjudica al país, sino que también daña el ecosistema industrial legal y sofoca la vida de los agricultores», explicó.

También recordó que los cigarrillos ilegales han causado una disminución en los ingresos de los agricultores en un 30% en varias regiones como Temanggung y Madura. Por lo tanto, se necesitan pasos concretos, como la moratoria en los aumentos de impuestos especiales y la supervisión de distribución de fortalecimiento para proteger los intereses de los agricultores y la industria legal.

Como una forma de compromiso, los agricultores indonesios están listos para acompañar al gobierno para proteger las políticas a favor de los agricultores y tomar medidas enérgicas contra las prácticas de fraude en los sectores de alimentos y tabaco.

«Iremos directamente para garantizar que la distribución y la absorción de productos agrícolas funcionen de manera justa sin manipulación», concluyó Don Muzakir.

Se espera que este apoyo fortalezca la colaboración entre el gobierno, la industria y los agricultores para crear una seguridad económica y alimento justo.