Se le pide al gobierno que continúe el rancong pltu, esta es la razón

Yakarta, Viva – Cortes de energía en todo Aceh que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2025 al 1 de octubre de 2025, todavía planteó una cálida conversación en medio de la gente de Aceh, incluidos los empresarios.

Este evento se conoce como ironía, considerando que Aceh tiene abundantes recursos energéticos. Este extintor de lámparas también fue juzgado por algunas personas, el peor desde el tsunami 2004 y el conflicto terminó.

La electricidad muerta durante los días que abren la memoria de José Rizal, presidente de la Asociación Indonesia de Empresarres Bumiputera Nusantara (Asprinto) que resultó ser una de las figuras acheblases.

José reveló que había una larga historia relacionada con la electricidad de Aceh. Dijo que había tratado de cuidar el desarrollo. Pltu Rancong en la región de Arun, Regencia de Aceh North.

La ubicación seleccionada, continuó, ha sido designada como el North Aceh Pasai Industrial Estate (KIP) GNG Arun, a través de su compañía Pt Jorindo Agung, quien luego dio a luz a Pt Jorindo Aceh Power en colaboración con Perusda Bina Usaha.

«En ese momento, todas las licencias de ubicación estaban listas. Los inversores de financiación también estaban listos. También hemos embolsado permisos de subvenciones de tierras del Gobierno Central, Esdm. Pertamina y el Ministerio de Finanzas han recibido la aprobación de la subvención de tierras a la regencia de Aceh North, que es una tierra de Pt Arun por Pertamina que cubre 19.2 Hectares para ser la ubicación de la PLTU», dijo Jose.

Incluso el 14 de agosto de 2007, dijo, se firmó la firma del Acuerdo de compra de energía (PPA) y se llevó a cabo durante la inauguración del Pacitan PLTU en Pacitan, Java Oriental.

«Todos los otros 3 PLTU firmaron PPA frente al Ministro de Recursos Energéticos y Minerales y al Director Gerente de PLN y representando al Gobierno. Como un proyecto IPP (productor de energía independiente). Pero entonces el proyecto no puede realizarse», dijo.

Subvención terrestre incompleta

El fracaso del proyecto Rancong PLTU, según José, fue causado por la protracción de las soluciones al certificado de estado de la tierra por la Agencia Nacional de Tierras de la Regencia del Norte de ACEH.

«Inicialmente, porque la regencia de Aceh North experimentó una división, dando a luz a la ciudad de Lhokseumawe. Incidentalmente, la ubicación planeada para PLTU, está en la frontera de 2 regiones que luego se convirtieron en el área de la ciudad de Lhokseumawe», explicó.

Desafortunadamente, en ese momento una carta de cancelación de subvención del alcalde de Lhokseumawe, a pesar de que finalmente fue completada por la deliberación por el gobierno regional de ambas partes. Pero eso ha causado miedo a los inversores.