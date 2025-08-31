Se le pide al gobierno que anticipe oportunidades para la amenaza de ‘Java Spring’

Yakarta, Viva – Analista político senior, Boni Hargens Evaluar las manifestaciones que ocurren recientemente en varias regiones Indonesia Es una advertencia que su verdadero poder está en manos de la gente. Consideró que los representantes del pueblo deberían ser humildes y respetar a la comunidad.

Leer también: Boni Hargens: Evite los esfuerzos para enfrentar a las personas con las autoridades



«La manifestación colosal en muchas ciudades de Indonesia recientemente no solo el estallido de la ira del pueblo hacia sus representantes en el Parlamento, sino una determinación histórica de que su verdadero poder pertenecía a la gente. Los representantes del pueblo deberían ser humildes y respetuosos con las personas como dueños del poder», dijo Boni Hargens en su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Leer también: Regent Sudewo enfatizó de mala gana: lo haré



Vio una gran ola de acción a escala desencadenada por el aumento de impuestos de las Naciones Unidas llevadas a cabo por sudewo como el regente TambiénJava central.

«Lo leí a escala macro, que la ola de acción masiva últimamente no se encuentra sola y se separa del movimiento al rechazo de los aumentos de impuestos en la regencia de Pati, Java central y otras regiones en Indonesia», dijo.

Leer también: Los residentes de Pati envían una carta al KPK, instaron al Regente de Sudewo a ser sospechoso



En la manifestación en Pati hace algún tiempo, consideró que había una posible ola de acción importante que podría llamarse ‘primavera javanesa’ o primavera.

«Desde el incidente de Pati, en realidad ha habido un potencial para una ola de acción importante que puede dar a luz a un movimiento colosal que podemos llamar ‘primavera javanesa’ o primavera de Java», concluyó Boni.

«Este término solo imita el término ‘primavera árabe’ o árabe de primavera que se refiere a la ola de democratización masiva en el Medio Oriente que comenzó a fines de 2010», continuó.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Boni dijo que Pati tenía una historia en la lucha por la independencia indonesia. Donde, almidón contra el régimen holandés en la antigüedad. Sin embargo, Boni advirtió que el incidente no debería repetirse.

«Pati en la Tierra de Java tiene una historia especial en la lucha por la independencia de Indonesia. Comenzaron el desafío del régimen colonial holandés en el pasado. No queremos que eso suceda en Indonesia hoy, por lo que debe haber un análisis predictivo profundo para formular los pasos de mitigación en el contexto de prevenir la prevención», agregó.