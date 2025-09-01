Se le pide a la comunidad que mantenga la unidad y no provoca acciones anarquistas.

Yakarta, Viva – El Consejo de Liderazgo Central de Arun (defensa del pueblo para el archipiélago) declaró que apoya completamente al presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. También se transmitió que el Arun DPP apreciaba el discurso del presidente el 15 de agosto de 2025.

El presidente de Arun, Bob Hasan, declaró que el discurso del presidente fue prueba del presidente indonesio Prabowo Subianto en el artículo 33 de la Constitución de 1945.

«In addressing the situation of the recent noise and turmoil, we also support the firm attitude and empathic attitude of the President of the Republic of Indonesia who conveyed the condolences of the death of Affan Kurniawan’s brother, as well as ordered a thorough and transparent investigation of the incident that occurred in this rear mass action. We appreciate the President’s commitment to uphold the law without exception and maintain the safety of citizens,» Bob said in his written statement, Monday, September 1, 2025.

El Secretario General Arun, Bungas T. Fernando Duling dijo como una organización de masas que colocó los intereses de la gente de la nación y el estado sobre todo, para resolver problemas institucionales y económicos que desencadenaron los disturbios públicos actuales, Arun lo consideraba necesario transmitir algunas actitudes.

Primero, todos los administradores apelan a todos los miembros de Arun en varias regiones de la República de Indonesia mientras invitan a todos los elementos de la comunidad a mantener la calma, mantener asociación y la unidad nacional, así como una mayor conciencia de la desinformación en espacios digitales que tienen el potencial de desencadenar conflictos.

«Utilice el derecho a expresarse pacíficamente y digno, y siempre realice una verificación previa de cada información antes de difundirla. Por lo tanto, las aspiraciones pueden transmitirse sin sacrificar los valores de la hermandad y la integridad de la nación», dijo Fernando.

En segundo lugar, de acuerdo con la invitación y apelación del Presidente en el discurso de agosto de 1525 de que Arun acordó que con una sólida unidad y cooperación, podemos enfrentar desafíos globales y darnos cuenta de una Indonesia más fuerte e independiente.

«En tercer lugar, expresamos nuestra mayor apreciación por el coraje de la comunidad, especialmente entre los estudiantes, que han expresado críticas y aspiraciones pacíficas y constructivas. Sus voces son una forma de preocupación y responsabilidad moral para el futuro de la nación», dijo.

Cuarto, su partido también recordó que todos los elementos de la sociedad siempre mantienen el orden público y no son provocados por actos de violencia y acciones que condujeron a violaciones de la ley que solo se lastimarán a sí mismos y a la nación.

«La demostración de la paz es el camino de la lucha del cambio honorable, y el espíritu de la lucha debe mantenerse juntos», dijo Fernando.