Se lanzó la identidad y el logotipo oficial del Banco Nacional Islámico, mira la filosofía

Yakarta, Viva – PT Banco Nacional Islámico (Bsn) Hoy lanzó oficialmente una nueva identidad como un banco islámico después de embolsar un permiso operativo de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). Se cree que su presencia es la fuerza impulsora para el futuro de la industria financiera islámica en Indonesia.

Leer también: Bahlil sobre el nuevo logotipo de BPH Migas que fue reemplazado después de 22 años: simbolizar la profesionalidad



Se sabe que BSN es el resultado de un giro de la Unidad de Negocios de la Sharia (UUS) de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK, que adquirió con éxito el banco Victoria Syariah.

«Como sabemos, Btn ha completado la adquisición del Banco Victoria Syariah el 5 de junio de 2025. Como parte de la implementación de la acción corporativa del spin -Off que cambió su nombre oficialmente al Banco Nacional de la Sharia (BSN) «, dijo el director del presidente de BSN, Alex Sofjan Noor, en el lanzamiento del nombre y logo Baru BSN, en Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: National Batik Day, BTN fomenta el desarrollo de productos ecológicos



Explicó que el nuevo nombre y el logotipo de BSN tienen una filosofía profunda que será una guía en cada paso de su corporación en el futuro.

«El nombre ‘Banco Nacional de la Sharia’ contiene una gran visión para servir a todos los niveles de la sociedad. Mientras que la palabra ‘nacional’ confirma el amplio alcance, la confianza y la credibilidad», dijo Alex.

Leer también: El secreto detrás de un logotipo de Peugeot en forma de león, ¡esto es historia y significado!



Luego, la identidad de la ‘sharia’, continuó Alex, es una promesa de llevar a cabo los principios de la Sharia con integridad y profesionalismo. «Esta no es solo una etiqueta, sino que debe ser una cultura laboral y pautas de decisión comercial para cada ser humano de BSN», dijo.

Además, Alex explicó que la selección del logotipo de BSN adoptó un diseño de la corporativa BTN, con construcción valiente y dinámica. «Este logotipo de BSN representa el espíritu de modernización, innovación y relevancia con los tiempos. El uso de minúsculas simboliza la actitud de humilde/humilde, amigable y fácilmente abordado», dijo.



Director de BSN, Alex Sofjan Noor.

Mientras tanto, el símbolo de la estrella con cinco ángulos simboliza la justicia, la bendición, la diversidad, la sostenibilidad y la novedad. Bintang también es un símbolo de profesionalismo e integridad para llevar a cabo los principios de la Sharia.

«Así, BSN está aquí para escuchar, comprender y ayudar a los clientes en su viaje de vida. Esta es la promesa de un banco a la comunidad para progresar y prosperar juntos», agregó.

Alex afirmó que el cambio en el nombre y el logotipo de BSN fue el comienzo de un nuevo viaje de la compañía para lograr la visión de ser el principal socio de una bendición y una financiación familiar de confianza.

«Solo comenzamos este viaje. La presencia de bancos islámicos nacionales no es solo para cumplir con las obligaciones regulatorias, sino que tiene un gran mandato para expandir el acceso a los servicios financieros de la sharia, apoyar el desarrollo nacional y brindar bendiciones a todas las personas indonesias», concluyó.