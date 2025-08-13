Se lanza la plataforma de juego de ficción de rol de IA

Nueva plataforma de juegos de rol La puerta oculta debutó el miércoles Con características que permiten a los usuarios crear sus propias historias dentro de mundos ficticios icónicos al involucrarse con modelos impulsados por la IA realizados en asociación con creadores, autores y titulares de derechos de IP.

Los títulos disponibles para las experiencias de juego de ficción en el lanzamiento incluyen «The Call of Cthulhu» de HP Lovecraft, «Pride and Prejudice» de Jane Austen y «The Wizard of Oz» de Frank L. Baum, todos en el dominio público, así como el clásico de culto de la película de la prensa «The Crow» de la película.

Dentro de estos mundos, hay posibilidades de agregar giros de la trama que doblan los géneros, incluidos vampiros y piratas, que afectan las reglas de los mundos.

Por Puerta ocultaLa descripción oficial, «Inspirada en la narración de improvisación de los juegos de juego de mesa, Hidden Door ayuda a los jugadores a crear nuevas historias que se amplíen la visión del creador original. Guiado por un narrador omnisciente, los jugadores hacen personajes que luego toman una variedad de aventuras, respondiendo a la acción para guiar la acción en la dirección. De historias, personajes y ubicaciones, colectivamente dan forma a un universo extendido más grande exclusivo de ellos.

Cofundada por el CEO Hilary Mason y el Director de Productos Matt Brandwein, Hidden Door se lanza en un momento en que las preocupaciones sobre la capacidad de IA generativa para infringir obras creativas están en su punto más alto. Pero Hidden Door dice que su modelo de asociación Creator «representa un nuevo enfoque para la participación de los fanáticos y la monetización de IP», no: «En lugar de capacitar a los modelos de IA en el trabajo de los autores, la compañía colabora directamente con los creadores de contenido a través de acuerdos de intercambio de ingresos que requieren una inversión de tiempo mínima, típicamente solo unas pocas horas. Los autores y los editores mantienen controles creativos mientras obtienen las insumos de los fanáticos que interactúan con sus mundos, crean un flujo adicional de un reverso adicional de la IP.

En los próximos meses, Hidden Door, que actualmente es gratuito, dice que se incorporan nuevos títulos en la plataforma de juegos de ficción, incluida una colección de ficción romántica de 831 historias, ciencia ficción de los autores Alan Dean Foster y Ramez Naam e historias adicionales de Pressman Film. Hidden Door también agregará más características, incluida la capacidad de «remezclar» y compartir historias con amigos.

«Hidden Door es el lugar para que nuestros fanáticos jueguen dentro de los reinos de sus mundos ficticios favoritos», dijo Mason. «Justo cuando los fanáticos se unen a los nuevos lanzamientos de libros y se reúnen para los estrenos de la temporada de apertura de películas y la temporada de televisión, estamos construyendo un hogar para los fanáticos de los libros, películas y programas para socializar, obsesionarnos y remezclar sus historias favoritas. Hidden Door no solo se trata de ver y leer historias, se trata de vivirlos. Nuestra plataforma da a los fanáticos el poder para dejar que su imaginación y creatividad designen la historia, aventura a través del mundo y incluso crecer la historia juntas, una verdadera casa para los fanáticos de los fanáticos para los fanáticos de sus favoritos en sus favoritos en su creación. historias «.

Brandwein agregó: “Hidden Door transforma cómo los fanáticos experimentan sus historias favoritas al darles una agencia creativa sin precedentes dentro de los queridos mundos ficticios. Nuestra plataforma profundiza la relación entre los creadores y sus audiencias: los autores y los editores obtienen un flujo de ingresos directos mientras descubren exactamente cómo los fanáticos quieren participar con sus mundos, todo lo que mantiene el control creativo completo sobre su IP. Estamos construyendo un espacio colaborativo donde cada espacio de los jugadores, los fanáticos de los fanáticos, los ventajas, y todos los fanáticos quieren los creatorios para que los creatorios y los creatorios de los creatorios estemos de manera profunda para los creatorios para los creatorios. La conexión entre los fanáticos y los mundos que aman «.

Mire el trailer de la puerta oculta en el video a continuación.