Se lanza la Academia Nacional de Cine de la India para unir diversas industrias cinematográficas

El miércoles se inauguró oficialmente en Mumbai una nueva institución cinematográfica nacional destinada a unificar las diversas industrias cinematográficas de la India en todos los idiomas y regiones.

El Academia Nacional de Cine de la India (INCA) se posiciona como una plataforma a largo plazo diseñada para fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos, la transparencia y el reconocimiento en todos los sectores cinematográficos regionales de la India. La iniciativa busca reunir a cineastas, productores y profesionales creativos de múltiples industrias lingüísticas bajo un marco institucional.

El anuncio contó con la asistencia de figuras prominentes del cine indio, incluidos Rohit Shetty y Aanand L. Rai, Prosenjit Chatterjee y Ahan Shetty, Dil Raju, Manoj Tiwari, Hans Raj Hans, Vipul Shah, Khushbu Sundar, Anand Gandhi, Srikant Mohta, Lakshmi Manchu, Vishnu Vardhan Induri, Shibasish Sarkar y Subodh Bhave, que representan varios segmentos de la industria.

El Gremio de productores de la India se ha sumado como principal patrocinador de la iniciativa.

«INCA se está construyendo con intención, integridad y propósito. Nuestro objetivo es crear una institución nacional permanente que permita la colaboración entre industrias, celebre la excelencia de manera justa y construya una base de datos universal de talentos para el cine indio», dijo Vishnu Vardhan Induri, fundador de INCA.

Shibasish Sarkar, presidente del Gremio de Productores de la India, añadió: «INCA representa un paso importante hacia la institucionalización de la colaboración, la credibilidad y los procesos transparentes en la construcción de una plataforma de premios unificada que celebre todos los idiomas indios de manera igualitaria y creíble. El Gremio se complace en apoyar esta iniciativa como patrocinador principal».

La ceremonia inaugural de los Premios INCA está prevista para el 9 de marzo en Mumbai, lo que marca un hito importante para la nueva institución nacional.

Más allá de su componente de premios, INCA está estructurado como un ecosistema más amplio que presenta un Cinema Cónclave anual, un marco de premios impulsado por procesos y el desarrollo de una base de datos integral de actores, técnicos y profesionales creativos en doce industrias cinematográficas indias. La base de datos tiene como objetivo facilitar la colaboración interregional y fortalecer las conexiones dentro del ecosistema cinematográfico de la India.